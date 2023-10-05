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На Украине представили план по «укреплению демократии» до 2027 года

«Зеркало недели»: Киев представил план по усилению демократии до 2027 года
Фото: Роман Балюк / Reuters
Фото: Роман Балюк / Reuters

Украинские власти представили дорожную карту реформ до 2027 года, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на документ.

В основе плана лежит «укрепление демократии» и установление мер защиты, которые обезопасят страну «от проявлений авторитаризма». Украинские власти также отметили необходимость противодействия скрытому лоббизму и олигархии.

План предполагает также «усиление возможностей общества влиять на власть», отмечает «Зеркало недели». Это планируется сделать путем поддержки независимой журналистики, общественных организаций и местного самоуправления.

Помимо этого, в документе предусмотрено лишение центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями.

Украинские власти планируют также обеспечивать взаимодействие государства и органов местного самоуправления, развивать пропорциональную избирательную систему, а также уменьшить количество народных депутатов и депутатов местных советов.

«До 2027 года планируется завершить реформу децентрализации, создать Суверенный Фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами, и Фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки», — приводит «Зеркало недели» формулировки из документа.

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3 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство начинает работу над единым планом реформ до 2027 года. По его словам, в основу плана войдут «предложения от партнеров». В частности, рекомендации Евросоюза и Международного валютного фонда.

В интервью от 4 октября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году при условии выполнения обеими сторонами «домашней работы».

«Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства. Нам в ЕС необходимо ясно понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги», — уточнил он.

Теги
Украина демократия коррупция
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