МИД заявил о грубом нарушении Израиля из-за ударов по Сирии

Bнешнеполитическое ведомство заявило о неприемлемости расправ над гражданским населением и «произвольных силовых акций»

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МИД России прокомментировал ситуацию в Сирии, где на фоне столкновений между правительственными войсками и вооруженными отрядами друзов BBC Израиля нанесли удары по южному региону страны и Дамаску (включая комплекс зданий Министерства обороны и президентского дворца).

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что глубоко обеспокоено новым витком насилия в Сирии и «с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами».

«Посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы», — заявили в МИДе, отметив необходимость деэскалации, диалога, укрепления национального согласия.

Действия Израиля МИД охарактеризовал как «произвольные силовые акции». В российском ведомстве назвали их «грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права, заслуживающим решительного осуждения».

Также в заявлении отмечается, что пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов нет.

Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне обострения конфликта на юге страны, поддержав друзов. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейд. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку.

16 июля государственный секретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в ближайшее время эскалации удастся положить конец, для чего все участники должны выполнить свои обязательства.