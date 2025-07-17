МИД заявил о грубом нарушении Израиля из-за ударов по Сирии
МИД России прокомментировал ситуацию в Сирии, где на фоне столкновений между правительственными войсками и вооруженными отрядами друзов BBC Израиля нанесли удары по южному региону страны и Дамаску (включая комплекс зданий Министерства обороны и президентского дворца).
Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что глубоко обеспокоено новым витком насилия в Сирии и «с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами».
«Посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы», — заявили в МИДе, отметив необходимость деэскалации, диалога, укрепления национального согласия.
Действия Израиля МИД охарактеризовал как «произвольные силовые акции». В российском ведомстве назвали их «грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права, заслуживающим решительного осуждения».
Также в заявлении отмечается, что пострадавших среди граждан России в ходе столкновений и налетов нет.
Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне обострения конфликта на юге страны, поддержав друзов. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейд. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку.
16 июля государственный секретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в ближайшее время эскалации удастся положить конец, для чего все участники должны выполнить свои обязательства.
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