Минобороны заявило о планах Киева взорвать 500 тонн аммиака в ДНР

В Минобороны зафиксировали более 500 случаев применения ВСУ химоружия

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минобороны России зафиксировало свыше 500 случаев применения ВСУ отравляющих веществ в зоне проведения спецоперации. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Алексей Ртищев заявил на брифинге.

По его словам, украинскими военными применялись химические вещества раздражающего действия, вызывающие слезотечение, кашель, крапивницу — хлорацетофенон (Си-Эс), а также вещества психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота). Вещества входят в федеральный регистр потенциально опасных.

По информации Ртищева, Киев также готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР с целью обвинить Россию «в умышленном создании техногенной катастрофы».

«Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 т жидкого аммиака», — уточнил генерал-майор.

10 июля постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил о случаях применения Киевом боевых отравляющих веществ.

При этом власти Курской области заявили, что бойцы ВСУ минируют уже освобожденные участки в приграничье с помощью FPV-дронов и сбрасывают снаряды, в том числе с хлором.