 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны зафиксировали более 500 случаев применения ВСУ химоружия

Минобороны заявило о планах Киева взорвать 500 тонн аммиака в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минобороны России зафиксировало свыше 500 случаев применения ВСУ отравляющих веществ в зоне проведения спецоперации. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Алексей Ртищев заявил на брифинге.

По его словам, украинскими военными применялись химические вещества раздражающего действия, вызывающие слезотечение, кашель, крапивницу — хлорацетофенон (Си-Эс), а также вещества психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота). Вещества входят в федеральный регистр потенциально опасных.

Двух военных ВСУ обвинили в гибели и ранении 600 человек из-за обстрелов
Политика
Фото:СК России

По информации Ртищева, Киев также готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР с целью обвинить Россию «в умышленном создании техногенной катастрофы».

«Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 т жидкого аммиака», — уточнил генерал-майор.

10 июля постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил о случаях применения Киевом боевых отравляющих веществ.

При этом власти Курской области заявили, что бойцы ВСУ минируют уже освобожденные участки в приграничье с помощью FPV-дронов и сбрасывают снаряды, в том числе с хлором.

Читайте РБК в Telegram.

В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана

В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди

Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео

WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота

Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке

В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке

В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек

Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ОЗХО оружие химическое оружие ВСУ Минобороны
Материалы по теме
Рада одобрила законопроект о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет
Политика
В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области погибла женщина
Политика
В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета Политика, 12:41
Песков ответил на заявление Медведева о депаразитации Украины Политика, 12:41
Умер режиссер Юрий Кара Общество, 12:40
МИД Польши обвинил Россию в ударе по польскому заводу на Украине Политика, 12:39
Шампанское и байцзю: Brand Finance назвал самые дорогие бренды алкоголя Вино, 12:38
Ермак заявил, как Трамп мог бы положить конец конфликту на Украине Политика, 12:32
Жилье в новостройках России подорожало на 17,9% за год Недвижимость, 12:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Более 50 человек погибли при пожаре в ТЦ в Ираке. Видео Общество, 12:26
Минцифры представило новые правила отсрочки для IT-специалистов Политика, 12:22
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Мбаппе стал фигурантом дела из-за «пожертвования» полицейским €180 тыс. Спорт, 12:17
Акции Renault пережили крупнейшее за 4 года падение. Что происходит Авто, 12:08
The Telegraph узнала, из-за кого Трамп изменил отношение к России Политика, 12:05
В Москве началось прощание с режиссером Александром Миттой Общество, 12:04