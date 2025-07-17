 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Двух военных ВСУ обвинили в гибели и ранении 600 человек из-за обстрелов

СК обвинил двух военных ВСУ в гибели и ранении 600 человек из-за обстрелов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: СК России
Фото: СК России

Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку. Об этом сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.

По информации ведомства, в результате расследования установлено, что с июня 2015-го по февраль 2017 года Мельник, а с декабря 2017-го по декабрь 2019 года и Гарбузюк руководили вооруженными формированиями, которые по их указаниям вели разведывательно-подрывную деятельность и осуществляли обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

По данным следствия, в результате этих действий погибли и были ранены более 600 человек, в том числе 30 детей. Также разрушено свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры.

В СК заявили, что ведомство работает над выявлением местонахождения обвиняемых и их арестом.

Суд арестовал мужчину, который был в Киеве и перевел деньги для ВСУ
Политика
Фото:Калининградский областной суд / Telegram

Ранее, 14 июня, суд в Москве заочно арестовал командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень экстремистов и террористов).

Ведомство считает, что именно он отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Дзямана арестовали на два месяца, обвинив по статье о совершении террористического акта — п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Срок избрания меры пресечения начнется с момента, когда Дзямана передадут правоохранительным органам России.

Читайте РБК в Telegram.

В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана

В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди

Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео

WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота

Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке

В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке

В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек

Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
заочный арест ВСУ офицеры Украина Следственный комитет Россия
Материалы по теме
Суд в Москве арестовал заочно приговоренного к пожизненному зенитчика ВСУ
Политика
Прокурор попросил 24 года колонии экс-военному за продажу данных ВСУ
Политика
Суд арестовал мужчину, который был в Киеве и перевел деньги для ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
В США кусок Марса продали на аукционе за $5,3 млн Технологии и медиа, 11:11
Медведев заявил о ведении Западом полноценной войны против России Политика, 11:11
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот» Политика, 11:04
ФСБ опубликовала показания планировавшего взрыв в Воронежской области Политика, 11:04
Классические модели бизнес-планирования устарели. Чем их заменитьПодписка на РБК, 11:04
Двух военных ВСУ обвинили в гибели и ранении 600 человек из-за обстрелов Политика, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
«У нас было фундаментальное согласие»: 80 лет конференции в Потсдаме Общество, 11:00 
Новая музыка недели: Хаски, Олег ЛСП и Zoloto Life, 11:00
Молочная отрасль России: от турбулентности — к активному росту Отрасли, 10:59
Сирийский президент заявил о готовности к войне Политика, 10:54
Против повесившей плакат с Путиным главы музея в Нарве окончили следствие Политика, 10:49
Как событийный рынок стимулирует международное сотрудничество в IТ-сфере Отрасли, 10:48
В Якутии коровы забрались на холм, спасаясь от паводка. Видео Общество, 10:47