СК обвинил двух военных ВСУ в гибели и ранении 600 человек из-за обстрелов

Двух военных ВСУ обвинили в гибели и ранении 600 человек из-за обстрелов

Фото: СК России

Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку. Об этом сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.

По информации ведомства, в результате расследования установлено, что с июня 2015-го по февраль 2017 года Мельник, а с декабря 2017-го по декабрь 2019 года и Гарбузюк руководили вооруженными формированиями, которые по их указаниям вели разведывательно-подрывную деятельность и осуществляли обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

По данным следствия, в результате этих действий погибли и были ранены более 600 человек, в том числе 30 детей. Также разрушено свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры.

В СК заявили, что ведомство работает над выявлением местонахождения обвиняемых и их арестом.

Ранее, 14 июня, суд в Москве заочно арестовал командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень экстремистов и террористов).

Ведомство считает, что именно он отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году. Дзямана арестовали на два месяца, обвинив по статье о совершении террористического акта — п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Срок избрания меры пресечения начнется с момента, когда Дзямана передадут правоохранительным органам России.