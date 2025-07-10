Власти Курской области заявили о применении ВСУ снарядов с хлором
Бойцы ВСУ минируют уже освобожденные участки в приграничье Курской области с помощью FPV-дронов. В частности, беспилотники сбрасывают снаряды с отравляющими веществами, в том числе с хлором. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Для этого используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты», — говорится в сообщении.
Газообразный хлор обладает сильным токсическим и раздражающим действием. Им можно отравиться при вдыхании — чем выше концентрация, тем сильнее воздействие. Вызывает кашель, раздражение глаз и слизистых. В тяжелых случаях возможен спазм голосовых связок и отек легких.
Также, по данным властей российского региона, украинская армия использует и дроны-камикадзе — для ударов по автомобилям с мирными жителями.
10 июля постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил о случаях применения Киевом боевых отравляющих веществ.
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