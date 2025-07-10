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Политика ,  
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Власти Курской области заявили о применении ВСУ снарядов с хлором

Правительство Курской области: ВСУ используют в регионе снаряды с хлором
Фото: Правительство Курской области / Telegram
Фото: Правительство Курской области / Telegram

Бойцы ВСУ минируют уже освобожденные участки в приграничье Курской области с помощью FPV-дронов. В частности, беспилотники сбрасывают снаряды с отравляющими веществами, в том числе с хлором. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Фото:Ethan Swope / Getty Images

«Для этого используются различные самодельные взрывные устройства с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук или перевороты», — говорится в сообщении.

Газообразный хлор обладает сильным токсическим и раздражающим действием. Им можно отравиться при вдыхании — чем выше концентрация, тем сильнее воздействие. Вызывает кашель, раздражение глаз и слизистых. В тяжелых случаях возможен спазм голосовых связок и отек легких.

Также, по данным властей российского региона, украинская армия использует и дроны-камикадзе — для ударов по автомобилям с мирными жителями.

10 июля постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил о случаях применения Киевом боевых отравляющих веществ.

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Анастасия Лежепекова
Курск Курская область ВСУ хлор снаряды
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