В Воронеже увеличилось число пострадавших во время атаки БПЛА

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Во время атаки БПЛА в Воронеже ночью пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 года рождения)», — сообщил он. Еще двое пострадавших отказались ехать в больницу. Среди них — один несовершеннолетний.

Ранее власти сообщали, что при атаке было трое пострадавших.

Во время атаки части беспилотника попали в многоэтажку, которая находится в левобережной части Воронежа. Были повреждены четыре квартиры. Там были выбиты окна и разрушена стена.

Среди пострадавших были двое юношей — у них травмы головы и ссадины, и девушка — у нее резаные раны рук и ног.

За ночь над Воронежем и в пригородах были сбиты не менее пяти дронов. Всего над Россией за ночь сбили 122 беспилотника.