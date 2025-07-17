В Воронеже увеличилось число пострадавших во время атаки БПЛА
Во время атаки БПЛА в Воронеже ночью пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
«Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 года рождения)», — сообщил он. Еще двое пострадавших отказались ехать в больницу. Среди них — один несовершеннолетний.
Ранее власти сообщали, что при атаке было трое пострадавших.
Во время атаки части беспилотника попали в многоэтажку, которая находится в левобережной части Воронежа. Были повреждены четыре квартиры. Там были выбиты окна и разрушена стена.
Среди пострадавших были двое юношей — у них травмы головы и ссадины, и девушка — у нее резаные раны рук и ног.
За ночь над Воронежем и в пригородах были сбиты не менее пяти дронов. Всего над Россией за ночь сбили 122 беспилотника.
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