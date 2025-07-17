В Воронеже дрон попал в многоэтажку

Пострадали три подростка, повреждения получили четыре квартиры. Для жителей одного из подъездов организовали пункт временного размещения. Это уже вторая атака на Воронеж за неделю

Фрагменты беспилотника попали в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа, пострадали три подростка, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Двое юношей 2009 и 2013 годов рождения получили травмы головы и ссадины, их госпитализировали. У девушки 2009 года рождения резаные раны рук и ног.

Как минимум четыре квартиры повреждены, в одной из них выбита оконная рама и разрушена стена. Для жильцов одного из подъездов организовали пункт временного размещения.

Гусев сообщил, что над Воронежем и в пригородах сбиты не менее пяти дронов. Опасность атаки БПЛА, которую объявили в регионе вечером 16 июля, сохраняется.

Это уже вторая атака дронов на Воронеж за неделю. 15 июля под удар попали Цетральный и Коминтерновский районы, повреждения получили более ста квартир, семь домов и одна хозяйственная постройка, а также 14 автомобилей, сообщил мэр Сергей Петрин. Пострадали 27 человек, один из них впал в кому и позже умер в больнице.