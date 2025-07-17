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Военная операция на Украине ,  
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В Воронеже дрон попал в многоэтажку

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Военная операция на Украине
Пострадали три подростка, повреждения получили четыре квартиры. Для жителей одного из подъездов организовали пункт временного размещения. Это уже вторая атака на Воронеж за неделю

Фрагменты беспилотника попали в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа, пострадали три подростка, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Двое юношей 2009 и 2013 годов рождения получили травмы головы и ссадины, их госпитализировали. У девушки 2009 года рождения резаные раны рук и ног.

Как минимум четыре квартиры повреждены, в одной из них выбита оконная рама и разрушена стена. Для жильцов одного из подъездов организовали пункт временного размещения.

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Гусев сообщил, что над Воронежем и в пригородах сбиты не менее пяти дронов. Опасность атаки БПЛА, которую объявили в регионе вечером 16 июля, сохраняется.

Это уже вторая атака дронов на Воронеж за неделю. 15 июля под удар попали Цетральный и Коминтерновский районы, повреждения получили более ста квартир, семь домов и одна хозяйственная постройка, а также 14 автомобилей, сообщил мэр Сергей Петрин. Пострадали 27 человек, один из них впал в кому и позже умер в больнице.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Воронеж беспилотники дроны многоэтажный дом Александр Гусев
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