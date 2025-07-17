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Военная операция на Украине ,  
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В Пулково ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В Ленинградской области действует режим опасности БПЛА, объявил губернатор Александр Дрозденко в 3:17.

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Политика

Не принимает и не отправляет рейсы также аэропорт Калуги.

Этой ночью власти нескольких российских регионов сообщили об атаке дронов. Над Воронежем и при подлете к городу сбили не менее пяти беспилотников. Один из них попал в многоэтажку, повредив четыре квартиры, ранены трое подростков. В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа, погибла женщина.

Три беспилотника сбили на подлете к Москве. В Смоленской области при падении обломков пострадал человек.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пулково Росавиация Ленинградская область беспилотники дроны
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