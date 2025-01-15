Во Львове решили эксгумировать останки советского разведчика Кузнецова

Мемориальный комплекс «Холм Славы» во Львове собираются перенести на Голосковское кладбище, он включает в себя более 200 могил советских военных, среди которых советский разведчик Николай Кузнецов, сообщает украинское издание Zaxid.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Комплекс включает 200 одиночных могил, четыре братские могилы и две могилы Героев Советского Союза — Кузнецова и майора Степана Путина.

«Холм Славы» — это мемориальный комплекс во Львове, где похоронены российские и советские военные, погибшие во время Первой и Второй мировых войн.

По данным издания, разрешение на перенос «Холма Славы» Министерство культуры Украины предоставило в начале декабря 2024 года.

Николай Кузнецов — старший лейтенант, кавалер Золотой Звезды (посмертно), советский разведчик, которого отправили в немецкий тыл под именем офицера вермахта Пауля Зиберта. Был убит членами Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) в ночь на 9 марта 1944 года: попал в засаду в селе Боратин Львовской области. В 1959 году останки Кузнецова обнаружили в лесу недалеко от места гибели, а в 1960 году он был похоронен с воинскими почестями на львовском «Холме Славы».

В июле 2023 года во Львове совершили неудачную попытку выкрасть из могилы останки Кузнецова. Россия с 2000 года поднимала вопрос о его перезахоронении, однако местные власти неоднократно отказывали.

Как пишет газета, Степан Путин — майор гвардии герой Советского Союза. Родился в Молотовской области России (сейчас Пермский край). Он был командиром батальона 25-й гвардейской механизированной бригады. Погиб в феврале 1945 года во Львове, где его и похоронили.