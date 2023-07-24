Во Львове попытались украсть из могилы останки разведчика Кузнецова

Во Львове совершили неудачную попытку выкрасть из могилы останки героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова. Россия с 2000 года поднимала вопрос о его перезахоронении, однако местные власти неоднократно отказывали

Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове (Фото: РИА Новости)

Во Львове неизвестный попытался украсть прах советского разведчика Николая Кузнецова из могилы. Об инциденте сообщил мэр города Андрей Садовой в телеграм-канале.

«Кто-то бестолковый хотел украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь: Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим. По деталям к ГУР», — сообщил он.

Старший лейтенант Николай Кузнецов — кавалер Золотой Звезды (посмертно), советский разведчик, которого отправили в немецкий тыл под именем офицера вермахта Пауля Зиберта. В 1942–1943 годах организовал серию диверсий на оккупированной Украине, в том числе 11 удачных покушений на функционеров рейхскомиссариата Украины и генералов вермахта и СС. Был убит членами Украинской повстанческой армии (запрещена в России) в ночь на 9 марта 1944 года: попал в засаду в селе Боратин Львовской области. В 1959 году останки Кузнецова обнаружили в лесу недалеко от места гибели, а в 1960 году он был похоронен с воинскими почестями на львовском Холме Славы.

В 2000 году ветераны из Екатеринбурга обратились к властям Львова с просьбой перезахоронить останки советского разведчика. В 2007 году на Украину приехала российская делегация, но ей отказали в передаче останков. В следующем году с аналогичной просьбой обратилась родственница разведчика Маргарита Брюханова, позднее она подала иск в суд.

Могилу Кузнецова неоднократно оскверняли краской, а в марте 2019 года неизвестные похитили барельеф с его надгробной плиты.

В 2020 году Садовый заявил, что решение о передаче останков Кузнецова должно приниматься в рамках возвращения из России на родину украинских пленных. В октябре 2021 года Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал львовский исполком передать останки разведчика России. Однако власти Львова вновь отказались передать прах. Садовый тогда обвинил Россию, что она не возвращает 121 украинского гражданина, которые «находятся в плену по политическим и религиозным мотивам».