CBS: снайпер передавал сведения о стрелке за минуты до покушения на Трампа

CBS узнал о снайпере, увидевшем стрелка за минуты до покушения на Трампа

Снайпер, который обеспечивал безопасность митинга Трампа в Пенсильвании, видел, как стрелок смотрел в прицел, сфотографировал его и предупредил командование, сказал источник CBS News. Но остановить его так и не успели

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Снайпер, который был в составе тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании, сфотографировал стрелка и видел, как тот смотрел в прицел за несколько минут до покушения, передает CBS News со ссылкой на местного сотрудника правоохранительных органов.

По словам собеседника телеканала, тактическая группа состояла из трех снайперов и находилась внутри здания, которое стрелок использовал при нападении.

Информация о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел, была передана в командный пункт, снайпер также успел сфотографировать стрелка и вызвать подкрепление, сказал источник.

В ответ на запрос о подкреплении двое сотрудников местной полиции попытались забраться на крышу, передает CBS News. Шериф округа Батлер Майкл Т. Слуп ранее рассказывал, что туда поднялся один невооруженный офицер, Крукс направил на него винтовку. Тот пригнулся, а через мгновение стрелок открыл огонь по участникам митинга.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Крукс стрелял с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал политик. Погиб один зритель, еще двое ранены, республиканец получил пулевое ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США, его мотивы выясняют.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трампа выдвинули кандидатом от Республиканской партии на этот пост. Ожидается, что его главным соперником станет нынешний американский лидер Джо Байден. Имя кандидата от Демократической партии станет известно после ее съезда в августе.