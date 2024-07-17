Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского дрона
Украинский дрон атаковал легковушку у хутора Церковный в Белгородском районе, в машине находилась молодая пара, она погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Каждая такая трагедия для меня — это личное горе. Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — сказал он.
Хутор Церковный расположен к юго-западу от областного центра, недалеко от границы с Украиной.
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