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Военная операция на Украине ,  
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Гладков ответил женщине, назвавшей раздачу огнетушителей издевательством

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Военная операция на Украине
Раздача огнетушителей «выглядит не как реальная помощь, а как издевательство», сказала одна из жительниц области. Губернатор ответил, что некоторые люди в обстреливаемых районах не хотят уезжать, но им нужно помогать

Гладков ответил женщине, назвавшей раздачу огнетушителей издевательством
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Власти начали раздавать огнетушители жителям приграничных районов Белгородской области, где идут обстрелы, по их просьбе, некоторые решили там остаться и им нужно помогать, заявил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Так он ответил на высказывание одной из жительниц региона на упрек о том, что раздача огнетушителей «выглядит не как реальная помощь, а как издевательство».

«Придумали не мы, попросили жители села Безымено», — сказал глава региона.

Село Безымено находится в непосредственной близости от границы с Сумской областью Украины. Оно расположено в Грайворонском районе и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Так, сегодня утром Гладков сообщал, что Безымено было в числе населенных пунктов, которые за последние сутки были атакованы дронами.

Гладков отметил, что в обстреливаемые районы не может зайти спасательная техника, но там остаются часть местных жителей. «Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые... А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — сказал губернатор.

Гладков сообщил о гибели подполковника полиции в момент атаки на село
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О раздаче 5 тыс. огнетушителей жителям приграничных районов Белгородской области Гладков сообщил в конце июня. Тогда он тоже объяснял, что из-за постоянных обстрелов спецтехника МЧС рискует попасть под удар в таких районах.

12 июля, посещая Шебекинский городской округ, который тоже регулярно подвергается атакам, губернатор сообщил, что власти уговаривают местных жителей временно покинуть дома и остаться в пунктах временного размещения.

«Со многими жителями проговорил: почему люди не выезжают? Потому что боятся, что их дом будет сожжен, а они не смогут его потушить, боятся за свое имущество, которое копили годами. Но все можно восстановить, не вернуть лишь собственную жизнь. Поэтому наша — задача убедить людей выехать в безопасное место», — пояснил Гладков.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Вячеслав Гладков огнетушитель Белгородская область Военная операция на Украине обстрелы
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