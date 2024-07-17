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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал условие, при котором Россию приняли бы в НАТО

Медведев: Россию приняли бы в НАТО в случае распада и отказа от ядерного оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев назвал вступление России в НАТО одним из сценариев развития событий после развала СССР, но подчеркнул, что такое могло произойти только в случае развала страны на семь-восемь частей и отказа от ядерного оружия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Россию приняли бы в НАТО, если бы после развала СССР она распалась на несколько частей, заявил в интервью «Аргументам и фактам» заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий. <...> Хотя, говоря по правде, я думаю, что нас, как преемника Союза ССР, и в 1990-е не приняли бы в альянс. Страшно, опасно: ведь великая, хотя и ослабевшая держава, огромная, но непредсказуемая страна... А вот если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да еще и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием», — заявил он.

По мнению Медведева, в таком бы случае наступил «полный крах России, которого так хотели и хотят англосаксонские элиты».

Политик заявил, что «США и их союзники хотели только сдерживания России и ее последующего поражения» и в контексте этого упомянул Украину. Отвечая на вопрос, не стоило ли Москве начать военную операцию в этой стране раньше, он отметил, что «киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов», но Россия тогда не была достаточно готова к такому конфликту, поскольку он требовал «накопления экономической и военной мощи».

Медведев назвал два варианта развития пути Украины в НАТО
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

В октябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что российская сторона однажды высказала желание вступить в НАТО, но альянс отказался ее принять.

«НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что еще-то? Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах, надменном отношении к другим», — отметил президент.

В 2001 году Путин сообщал, что СССР в 1954-м был готов рассмотреть возможность вступления в НАТО, но западные государства также дали отрицательный ответ.

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Дмитрий Медведев НАТО
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