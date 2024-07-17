Фигурантку дела «Оборонсервиса» осудили после девяти лет розыска

Ирина Вишнякова стала последней представшей перед судом фигуранткой обширного расследования хищений средств Минобороны. Она находилась в розыске 9 лет. Женщину приговорили к пяти годам колонии по статье о мошенничестве

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Хамовнический суд признал бывшего гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК) и назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима, передает «Коммерсантъ».

По версии следствия, она была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, выделенных на эксплуатацию и содержание различных объектов военного ведомства, в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков (дело «Оборонсервиса»). Другие фигуранты масштабного расследования уже давно осуждены, а Вишняковой удавалось долгое время скрываться — она числилась в международном розыске и была задержана лишь в 2022 году.

В 2013 году Вишнякова числилась гендиректором ЗАО «Безопасность и связь» («БиС») — компании Александра Елькина, который также был генеральным директором фирмы «Славянка», структурно входившей в коммерческий холдинг «Оборонсервис» Минобороны. Газета напоминает, что еще десять лет назад «Славянка» была едва ли не монополистом в вопросах проведения ремонта и хозобслуживания жилищного фонда военного ведомства. Следственные органы связывали это с доверительными отношениями, которые у Александра Елькина сложились с тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым.

Масштабное расследование хищений средств Минобороны главное военное следственное управление СКР начало в ноябре 2012 года. Главной фигуранткой дела стала экс-чиновница ведомства Евгения Васильева. В мае 2015 года ее признали виновной в мошенничестве при продаже активов министерства и приговорили к пяти годам лишения свободы.

В августе того же года суд признал виновными в мошенничестве, коммерческом подкупе и легализации денежных средств директора ОАО «Славянка» и учредителя ЗАО «Безопасность и связь» Елькина. Суд установил, что он «масштабно и системно брал откаты с исполнителей работ по госконтрактам Минобороны», требуя от фирм от 13 до 20% от суммы подрядных и субподрядных договоров в качестве коммерческого подкупа. В 2016-м Елькина приговорили к 11 годам колонии и штрафу 500 млн руб., но позже сократили срок на полгода. В 2022-м ему добавили еще 12 лет по делу о подкупе, хищении и отмывании доходов.

Вишнякова изначально проходила по делу свидетелем. В октябре 2013 года ей было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. После этого ее объявили в розыск, сначала в федеральный, а позже и в международный. В июне 2014 года Хамовнический суд столицы заочно арестовал обвиняемую. Время, в течение которого обвиняемый находится в розыске, в срок давности не засчитывается.