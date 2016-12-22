Начальника управления «Оборонсервиса» осудили за хищение 230 млн руб.

Савеловский суд Москвы приговорил начальника одного из управлений АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис») Евгения К. к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год и штрафу в 900 тыс. руб. за хищение 231,2 млн руб., говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

Также этому человеку запрещено в течение трех лет занимать управленческие должности в коммерческих структурах.

С 2012 по 2014 год осужденный руководил проектом в «Оборонсервисе». По данным прокуратуры, он злоупотребил доверием сотрудников Минобороны и «Оборонсервиса» и организовал заключение фиктивных договоров между иностранной компанией и подконтрольной ему компанией. Деньги были выделены на создание центра боевой подготовки.

В военной прокуратуре отметили, что суд удовлетворил в полном объеме иск Минобороны о взыскании с виновного 231,2 млн руб. Суд «обратил взыскание на изъятые у осужденного денежные средства на сумму более 40 млн руб. и сохранил арест на две дорогостоящие квартиры в Москве», говорится в сообщении.

Дело «Оборонсервиса» началось с того, что в октябре 2012 года Следственный комитет выявил хищение на 1 млрд руб. в Министерстве обороны. По этому делу в мае 2015 года приговорили к пяти годам колонии бывшего руководителя департамента имущественных отношений Евгению Васильеву по обвинениям в мошенничестве. Васильева всё это время находилась под домашним арестом, и уже в августе 2015 года подала на условно-досрочное освобождение. 25 августа 2015 года она вышла на свободу.

Скандал стоил должности Анатолию Сердюкову, он покинул пост министра обороны в ноябре 2012 года.