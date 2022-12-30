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Суд приговорил ключевого фигуранта дела «Славянки» к 12 годам

Александр Елькин
Александр Елькин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Останкинский суд Москвы вынес приговор по второму делу в отношении бывшего главы ОАО «Славянка», обслуживавшего жилой фонд Минобороны, Александра Елькина и его сообщников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Останкинского районного суда.

Елкина признали виновным в восьми эпизодах подкупа на сумму 130 млн руб, хищении 83 млн руб., а также отмывании доходов, полученных преступным путем. Его приговорили к 12 годам колонии с учетом первого приговора, обвинение запрашивало 13 с половиной лет.

Первый приговор по делу о махинациях «Славянки» Елькину вынесли в 2016-м. Тогда его приговорили к 11 годам колонии и штрафу в 500 млн руб., но позже сократили срок лишения свободы на полгода. Суд установил, что Елькин «масштабно и системно брал «откаты» с исполнителей работ по госконтрактам Минобороны», требуя от фирм от 13 до 20% от суммы подрядных и субподрядных договоров в качестве коммерческого подкупа

Тогда же девять лет лишения свободы получил экс-начальник текущего ремонта ОАО «Славянка» Константин Лапшин, а фактически исполнявшая обязанности помощника Елькина Юлия Ротанова получила шесть лет колонии.

Теперь же Лапшина признали виновным по 14 эпизодам, но освободили от наказания по срокам. Ротановой назначили семь лет колонии с учетом первого приговора. Еще один фигурант дела, бывший замдиректора по хозчасти пансиона воспитанниц Минобороны Александр Мигунов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к шести годам, но освобожден от наказания по сроку давности, отмечает «Коммерсантъ».

До вступления приговора в силу Елькина и Ротанову отпустили под подписку о невыезде.

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