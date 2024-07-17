Основатель правящей партии Грузии назвал сроки конца конфликта на Украине

По мнению Иванишвили, конфликт на Украине завершится максимум через год, а при победе Трампа на выборах США — в январе 2025-го. Грузии после этого предстоит стать мостом между Европой и Азией, считает политик

Бидзина Иванишвили (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Конфликт на Украине завершится максимум через год, заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на мероприятии, с которого стартовала предвыборная кампания объединения перед парламентскими выборами. Его слова приводит Civil Georgia.

«У нас есть максимум еще один год, чтобы выжить, после чего глобальные и региональные интересы изменятся, и изменятся интересы в отношении Грузии», — сказал он, имея в виду сроки окончания украинского конфликта.

По мнению Иванишвили, «в случае победы республиканцев на президентских выборах [в США конфликт] может закончиться уже в январе следующего года». Он добавил, что как только завершатся боевые действия, «закончатся и все недоразумения [Грузии] с Европой и Америкой». В данной ситуации Тбилиси предстоит стать мостом между Европой и Азией, отметил политик.

В 2022-м украинская сторона призывала Грузию к открытию «второго фронта» против России. Например, на тот момент глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что если Грузия считает, что Абхазия и Южная Осетия — это ее территория, то она должна «подниматься и защищать свою страну».

На тот момент председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе (сейчас это премьер-министр) говорил, что партия не поддерживает открытие второго фронта. В этом году он заявил, что отказ страны от этих действий привел к повышенному вниманию к принятию в ней закона об иноагентах, который раскритиковали на Западе. Внутри страны прошли митинги против него, но несмотря на них, закон был принят.

Иванишвили заявил, что, столкнувшись с сопротивлением «Грузинской мечты» плану «открытия второго фронта войны в Грузии», «глобальная партия войны» решила, что к власти в стране нужно привести «Единое национальное движение» — партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. Иванишвили выступил против него в 2012-м, основав «Грузинскую мечту».

«Либо вы начнете войну, либо уйдете [от власти]: это неприемлемое предложение, и грузинский народ даст четкий ответ на него 26 октября», — заявил Иванишвили.