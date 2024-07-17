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Военная операция на Украине ,  
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Основатель правящей партии Грузии назвал сроки конца конфликта на Украине

Основатель правящей партии Грузии назвал сроки окончания конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Иванишвили, конфликт на Украине завершится максимум через год, а при победе Трампа на выборах США — в январе 2025-го. Грузии после этого предстоит стать мостом между Европой и Азией, считает политик
Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Конфликт на Украине завершится максимум через год, заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на мероприятии, с которого стартовала предвыборная кампания объединения перед парламентскими выборами. Его слова приводит Civil Georgia.

«У нас есть максимум еще один год, чтобы выжить, после чего глобальные и региональные интересы изменятся, и изменятся интересы в отношении Грузии», — сказал он, имея в виду сроки окончания украинского конфликта.

По мнению Иванишвили, «в случае победы республиканцев на президентских выборах [в США конфликт] может закончиться уже в январе следующего года». Он добавил, что как только завершатся боевые действия, «закончатся и все недоразумения [Грузии] с Европой и Америкой». В данной ситуации Тбилиси предстоит стать мостом между Европой и Азией, отметил политик.

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Бизнес
Бидзина Иванишвили

В 2022-м украинская сторона призывала Грузию к открытию «второго фронта» против России. Например, на тот момент глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что если Грузия считает, что Абхазия и Южная Осетия — это ее территория, то она должна «подниматься и защищать свою страну».

На тот момент председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе (сейчас это премьер-министр) говорил, что партия не поддерживает открытие второго фронта. В этом году он заявил, что отказ страны от этих действий привел к повышенному вниманию к принятию в ней закона об иноагентах, который раскритиковали на Западе. Внутри страны прошли митинги против него, но несмотря на них, закон был принят.

Иванишвили заявил, что, столкнувшись с сопротивлением «Грузинской мечты» плану «открытия второго фронта войны в Грузии», «глобальная партия войны» решила, что к власти в стране нужно привести «Единое национальное движение» — партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. Иванишвили выступил против него в 2012-м, основав «Грузинскую мечту».

«Либо вы начнете войну, либо уйдете [от власти]: это неприемлемое предложение, и грузинский народ даст четкий ответ на него 26 октября», — заявил Иванишвили.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Грузия Бидзина Иванишвили Грузинская мечта
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