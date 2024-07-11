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Bloomberg оценил состояние основателя правящей партии Грузии в $7,3 млрд

Bloomberg оценил состояние основателя «Грузинской мечты» Иванишвили в $7,3 млрд
Иванишвили приобрел состояние за счет продажи приватизированных после распада СССР активов в России. Партию «Грузинская мечта» он основал в 2012-м и тогда же стал премьером Грузии, но покинул этот пост через год
Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили (Фото: Yi Gaochao / Xinhua / Global Look Press)

Грузинский бизнесмен, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили — обладатель состояния в $7,3 млрд, оценивает Bloomberg Billioniares Index. Он стал богаче на $700 млн, отмечается в нем.

В то же время Forbes считает, что состояние бизнесмена скромнее — $4,9 млрд (такой же оценка журнала была в конце 2023-го).

68-летний Бидзина Иванишвили (в России также известен как Борис), как отмечают Forbes и Bloomberg, заработал свое состояние на различных активах в России в 1990-х. Среди них были Стойленский и Михайловский ГОКи в Белгородской и Курской областях, банк «Российский кредит», агропромышленная компания «Стойленская нива», сеть аптек «Доктор Столетов». В 2003-м он начал продажу активов, от последних бизнесмен избавился в 2012-м.

Bloomberg отмечает, что основная часть капитала Иванишвили — это доходы от продажи приватизированных активов. Также, по словам источника агентства, в $1 млрд оценивается его частная коллекция произведений искусства.

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Бедзина Иванишвили

В 2012 году была основана партия «Грузинская мечта» — на парламентских выборах того года она была оппозиционной по отношению к президенту Михаилу Саакашвили, которого миллиардер в прошлом поддерживал. После победы «Грузинской мечты» Иванишвили стал премьер-министром Грузии, но уже через год покинул свой пост.

В 2018-м бизнесмен снова вернулся в политику, когда в стране проходили президентские выборы, на них победила действующий лидер Саломе Зурабишвили, которая баллотировалась от «Грузинской мечты».

В 2020-м партия вновь одержала победу на парламентских выборах. В январе 2021 года миллиардер снова заявил, что уйдет из политики. Он говорил, что считает свою миссию выполненной. Тогда Иванишвили покинул пост председателя партии и саму партию, он сказал, что вернется к «частному образу жизни, которым жил до 2011 года».

В конце 2023-го миллиардер объявил, что вернется к политической деятельности. На текущий год в Грузии запланированы очередные выборы в парламент.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бидзина Иванишвили Грузинская мечта Грузия Bloomberg Billionaires Index
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