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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал два варианта развития пути Украины в НАТО

Медведев: стремление Украины в НАТО завершится уничтожением страны или альянса
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс должно завершиться «либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО», написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Так Медведев прокомментировал итоги саммита в Вашингтоне, на котором страны — участницы объединения пообещали Киеву «необратимый путь в НАТО». Зампред Совбеза процитировал отрывок из итоговой декларации форума, в котором говорится о поддержке Украины в стремлении вступить в альянс.

«Мы должны сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — написал Медведев.

В НАТО пообещали Украине «необратимый путь» к вступлению в альянс
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Саммит НАТО в 2024 году

Саммит НАТО в столице США проходит с 9 по 11 июля. Накануне, 10 июля, участники конференции опубликовали коммюнике, в котором указаны планы по присоединению Украины к альянсу. Будущее Киева лежит в НАТО, говорится в документе.

Участники объединения заявили о поддержке Украины «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». Представители страны подтвердили, что готовы пригласить Украину в альянс, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении от всех членов блока. CNN сообщал, что использование слова «необратимый» в коммюнике поддерживал Белый дом.

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Военная операция на Украине Дмитрий Медведев НАТО
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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