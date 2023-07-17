Оперштаб: во время происшествия на Крымском мосту пострадал ребенок

При ЧП на Крымском мосту ребенок получил травму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Во время происшествия на Крымском мосту пострадал ребенок, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

«Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Для эвакуации пострадавшего в больницу готовится санитарная авиация региона, уточнили в штабе.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края уточнили, что пострадала девочка, еще два человека погибли.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это семья из Белгородской области. Двое погибших — это родители пострадавшей девочки, рассказал он.

«В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. <...> Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь», — сказал он.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за «чрезвычайного происшествия» у 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работа паромной переправы и движение поездов также были приостановлены.

Минтранс России сообщил, что конструкции пролетов моста «находятся на своих опорах», со стороны Крыма получило повреждение дорожное полотно. На место ЧП направилось руководство Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Аксенов пообещал возобновить движение железнодорожного транспорта до 9:00. Власти исключили дефицит топлива и продовольствия.