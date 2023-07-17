Российские сельхозпроизводители оценили потери из-за зерновой сделки

Глава Российского зернового союза сообщил, что эта оценка не учитывает потери производителей удобрений. Из-за сделки образовался дисконт цен на российские зерновые к мировым уровням, разница составляла от $10–20 с тонны пшеницы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За год действия Черноморской зерновой инициативы потери российской отрасли составили более $1 млрд, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Глава РЗС уточнил, что речь идет только об убытках зерновых компаний. «Я не считаю потери удобренщиков, кому должны были что-то компенсировать», — сказал он.

Ранее в интервью «РИА Новости» Злочевский говорил, что из-за сделки образовался ценовой дисконт по поставкам российской пшеницы к ценам международных конкурентов: разница составляла от $10–20 с тонны пшеницы, но на пиках доходила до $70. Глава РЗС считает, что по окончании действия сделки цены на российскую продукцию «вернутся к справедливым уровням», хотя это произойдет не сразу.

«Конечно, все ждут, когда этот дисконт испарится и исчезнет. Мы десять лет трудились, с момента, когда вышли на рынок в 2002 году, над тем, чтобы избавиться от дисконта. Но и дисконт был тогда меньше, в пределах $10», — добавил Злочевский.

По предварительной оценке Минсельхоза, в минувшем сельскохозяйственном году (июль 2022 — июнь 2023) Россия экспортировала рекордные 60 млн т зерна, из них пшеницы — около 47 млн т. «Основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны», — говорил министр Дмитрий Патрушев, оценив экспортную выручку по итогам 2022 года в $41 млрд. В 2021/2022 сельхозгоду Россия экспортировала 38,1 млн т зерна.

Зерновая сделка была подписана в июле 2022 года, Россия и Украина по отдельности заключили ее с ООН и Турцией. Соглашение несколько раз продлевали, в последний раз — до 17 июля. Оно предполагает создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. Вторая часть соглашения предусматривает снятие препятствий для экспорта российской продукции, а также удобрений. Москва настаивает, что эта часть договоренностей не была исполнена. В Кремле заявили, что сделка «фактически прекратила свое действие», но Россия готова вернуться к ней, когда требования Москвы будут соблюдены.

Остальные стороны соглашения призывали к продлению сделки, Киев заявил, что готов использовать зерновой коридор и без участия Москвы. По данным ООН, за время действия инициативы из трех украинских портов экспортировали более 32 млн т продовольственных товаров, их получили 45 стран на трех континентах. В организации заявили, что за год индекс цен на продукты питания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН снизился на 23% по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года.

После объявления России мировые цены на пшеницу начали расти: днем 17 июля на Чикагской товарной бирже фьючерсы с поставкой в сентябре подорожали на 4,24%, до $6,89 за бушель (около 30 кг).