Минобороны назвало причину падения штурмовика Су-25

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Штурмовик Су-25 потерпел аварию у Еёйска, по предварительной информации, из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Южном военном округе.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

По данным телеграм0канала 112, Су-25 рухнул в двух километрах от берега. Изначально 112 и телеграм-канал Baza сообщали, что пилота спасли и пытаются реанимировать, однако позднее они сообщили, что усилия спасателей не увенчались успехом и пилот погиб при попытке реанимации.

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