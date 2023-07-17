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Совещание у Путина после взрыва на Крымском мосту. Видео

Появились кадры с совещанием у Путина после взрыва на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин после взрыва на Крымском мосту провел вечернее совещание. На нем с докладом должен выступить вице-премьер Марат Хуснуллин, который отбыл на место. Ранее о том, что вице-премьер будет заниматься вопросами восстановления моста, говорили в правительстве России.

Взрывом на Крымском мосту был поврежден один пролет автомобильной части — его деформировало так, что проезд невозможен. После визита на мост Хуснуллин собирался оценить сроки ремонта моста. Взрыв произошел после атаки украинских беспилотников, сообщал Национальный антитеррористический комитет. В результате погибли два человека — это пассажиры легкового автомобиля, которые ехали в Крым, жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик. Их дочь пострадала: автомобиль врезался в конструкцию моста.

После взрыва власти трех регионов ослабили действие комендантского часа, разрешив водителям автотранспорта круглосуточно проезжать по трассам в Крым.

Совещание у Путина после взрыва на Крымском мосту. Видео
Совещание у Путина после взрыва на Крымском мосту. Видео

Теги
Крымский мост совещание Владимир Путин взрыв
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