Как выглядит Крымский мост после взрыва

Video

На Крымском мосту после взрыва работают следователи, видно из опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом видеокадров. После взрыва один из пролетов автомобильной части взрывом снесло с опор, и теперь он лежит под уклоном чуть в отдалении от сохранившейся части моста.

Взрыв произошел вследствие атаки надводных украинских беспилотников, сообщал НАК. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.