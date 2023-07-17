В России решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн руб. в месяц

В России решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий

Россиянам позволят переводить свои средства в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн руб. в месяц, пишут «Известия». Планы установить такой лимит подтвердили в комитете Думы по финрынку. Ранее обсуждали порог в 1,4 млн руб.

Россиянам позволят отправлять переводы самим себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн руб. в месяц, следует из новой редакции законопроекта, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, источники издания подтвердили его подлинность.

Новую версию проекта закона ко второму чтению разослали участникам рынка, в профильном комитете Госдумы его собираются рассмотреть 17 июля.

Согласно правкам, банки не смогут ограничивать размер или число операций по переводу средств со счета на счет в пределах этой суммы, за исключением переводов, которые граждане совершают в отделении или с карты на карту.

Планы установить лимит на бесплатные переводы в размере 30 млн руб. в месяц подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект может быть принят в июле этого года.

В «Тинькофф», Альфа-банке и Совкомбанке поддержали увеличение суммы переводов самому себе без комиссий, пишет газета.

Сейчас россияне могут бесплатно переводить самим себе до 100 тыс. руб. в месяц через систему быстрых платежей (СБП).

В декабре 2022 года в первом чтении был принят законопроект, в котором предлагалось установить бесплатный лимит переводов собственных средств граждан между разными банками в 1,4 млн руб. в месяц. Речь идет о переводах в том числе через СБП и финансовые платформы. Однако банки при подготовке документа ко второму чтению выступили за снижение этого лимита до 300–600 тыс. руб. в месяц. По словам источников РБК, против инициативы в первоначальном виде в первую очередь выступили Сбербанк и ВТБ.