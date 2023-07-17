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В России решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий

В России решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн руб. в месяц
Россиянам позволят переводить свои средства в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн руб. в месяц, пишут «Известия». Планы установить такой лимит подтвердили в комитете Думы по финрынку. Ранее обсуждали порог в 1,4 млн руб.

Россиянам позволят отправлять переводы самим себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн руб. в месяц, следует из новой редакции законопроекта, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, источники издания подтвердили его подлинность.

Новую версию проекта закона ко второму чтению разослали участникам рынка, в профильном комитете Госдумы его собираются рассмотреть 17 июля.

Согласно правкам, банки не смогут ограничивать размер или число операций по переводу средств со счета на счет в пределах этой суммы, за исключением переводов, которые граждане совершают в отделении или с карты на карту.

Планы установить лимит на бесплатные переводы в размере 30 млн руб. в месяц подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект может быть принят в июле этого года.

В «Тинькофф», Альфа-банке и Совкомбанке поддержали увеличение суммы переводов самому себе без комиссий, пишет газета.

Сейчас россияне могут бесплатно переводить самим себе до 100 тыс. руб. в месяц через систему быстрых платежей (СБП).

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В декабре 2022 года в первом чтении был принят законопроект, в котором предлагалось установить бесплатный лимит переводов собственных средств граждан между разными банками в 1,4 млн руб. в месяц. Речь идет о переводах в том числе через СБП и финансовые платформы. Однако банки при подготовке документа ко второму чтению выступили за снижение этого лимита до 300–600 тыс. руб. в месяц. По словам источников РБК, против инициативы в первоначальном виде в первую очередь выступили Сбербанк и ВТБ.

В «Сбере», в частности, комиссия за переводы с дебетовой карты в другие банки составляет 1,5% от суммы, минимум 30 руб., с кредитной — 3% от суммы, минимум 390 руб. Внутри банка его клиенты могут бесплатно переводить через приложение или сайт до 50 тыс. руб. в месяц, выше этой суммы — 1%, но не более 5 тыс. руб. Лимит на переводы составляет 1 млн руб. в месяц. При совершении операций в банкомате или офисе банка бесплатный лимит отсутствует. Комиссия за переводы в банкомате составляет 1%, но не более 5 тыс. руб., в отделении банка — 1,5%, минимум 30 руб., максимум — 5 тыс. руб.

В июле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ ждет «мудрейшего решения Сбербанка об отмене комиссий за переводы.

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Елена Чернышова
Денежные переводы Госдума законопроект
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