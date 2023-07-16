«Тинькофф» введет комиссию на пополнение карт «Мир» через чужие банкоматы

Комиссию по таким операциям начнут взимать с 31 июля. По-прежнему бесплатным останется пополнение через банкоматы банков-партнеров, в том числе ВТБ, «Открытие», МКБ и «Почта Банк», говорится в сообщении Тинькофф банка

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Тинькофф Банк с 31 июля введет комиссию на пополнение карт «Мир» через банкоматы других кредитных организаций, которые не являются его партнерами, говорится на сайте банка.

«При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт «Мир» будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты», – указано в сообщении.

Среди партнеров, с помощью которых сейчас можно бесплатно пополнить баланс карты на сумму до 150 тыс. рублей (свыше – комиссия в размере 2%), на сайте Тинькофф банка указаны в том числе ВТБ, «Открытие», МКБ и «Почта Банк».

Комиссия на пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций будет взиматься в соответствии с тарифом по расчетной карте. Так, например, по тарифу Tinkoff Black в этом случае комиссия составит 2%, уточнили ТАСС в службе поддержки банка.

С 5 июня Тинькофф Банк ввел комиссию в размере 1% за пополнение счета наличными в долларах и евро. До февраля 2023 года банк был одним из последних крупных российских кредитных организаций, не попавших под западные санкции. 24 февраля Тинькофф попал санкции Евросоюза, в мае – под ограничительные меры Великобритании.