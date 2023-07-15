Организатор акции с сожжением Торы и Библии в Швеции отказался жечь книги

Организатор акции у посольства Израиля в Стокгольме не стал сжигать Тору и Библию

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Организатор акции с сожжением Торы и Библии возле посольства Израиля в Стокгольме не стал уничтожать религиозные книги и заявил о недопустимости подобных демонстраций. Об этом сообщает Folkbladet.

«Я мусульманин. Мы ничего не сжигаем. Эта зажигалка мне не нужна», — сказал он (цитата по Expressen).

Ранее 30-летний мужчина получил разрешение полиции на проведение акции с сожжением Торы и Библии. Он говорил, что хочет сделать это в ответ на сожжения Корана, которые неоднократно проводились в Стокгольме.

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил решение властей Швеции выдать разрешение на сожжение Торы и Библии. «Я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я потрясен тем, что та же участь ждет еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа, — сказал он. Герцог назвал порчу религиозных книг «вопиющим подстрекательством» и «актом чистой ненависти» и призвал весь мир осудить такие «отвратительные» акции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Эли Коэн, посол Тель-Авива в Швеции Зив Небо Коулман и главный раввин Израиля Ицхак Йосеф также осудили разрешение акции с сожжением Торы и Библии и попросили власти Швеции ее запретить. Министр иностранных дел королевства Тобиас Биллстрём в ответ на жалобы заявил, что шведское правительство не уполномочено нарушать конституционное право своих граждан на свободу слова, но подчеркнул усилия его страны по борьбе с антисемитизмом.

28 июня полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Это произошло в первый день празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников. «Конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», — говорила представитель шведской полиции Юлия Марич. В январе Коран в Стокгольме сжег глава датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан.