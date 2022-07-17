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В Минобороны Белоруссии заявили о частых полетах беспилотников у границы

Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото: Tech. Sgt. Ricky Best / U.S. Air Force / Reuters)

Белоруссия «достаточно часто» фиксирует полеты боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вдоль государственной границы, заявил в эфире СТВ заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики, генерал-майор Дмитрий Михолап.

«В частности, мы наблюдали полет довольно серьезной машины — MQ-9 Reaper, с аэродрома Кымпия-Турзий, Румыния. <...> Совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как Bayraktar», — рассказал он.

В Белоруссии сообщили о захвате украинского дрона-шпиона
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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Еще в феврале, до начала российской спецоперации на Украине, Минск сообщал, что границу республики пересек украинский разведывательный беспилотник. Анализ данных бортовой аппаратуры дрона показал, что его запустили с территории Украины для проведения нелегальной разведки на военном полигоне «Брестский».

В мае белорусский Совбез сообщал о действиях в стране украинских диверсантов. В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о провокациях со стороны Украины и попытках нанести удары по военным объектам республики. По его словам, противовоздушные комплексы «Панцирь» перехватили все запущенные ВСУ ракеты.

За последние месяцы Белоруссия начала проверку сил реагирования, провела командно-штабные учения по подготовке подразделений тылового обеспечения и объявила о мобилизационных учениях у границы с Украиной.

Теги
Белоруссия беспилотники Bayraktar
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