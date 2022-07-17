Тони Блэр заявил о скором конце эпохи доминирования Запада

Глобальные изменения в мире вызовет Китай, а не Россия. Чтобы эффективно противостоять Пекину, Запад должен наращивать траты на вооружение, использовать мягкую силу, сотрудничать с Африкой, Индией и Индонезией, считает экс-премьер

Тони Блэр (Фото: Aaron Chown / AP)

В ближайшее время в мире случатся глобальные геополитические изменения, он перейдет к многополярности, а эпоха политического и экономического доминирования Запада подойдет к концу. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, читая лекцию на мероприятии британско-американского Фонда Дитчли, текст его речи опубликовал Институт глобальных изменений имени Тони Блэра.

«Крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным, — сказал он. В результате, по мнению Блэра, «Восток может оказаться на равных с Западом» впервые в современной истории.

Китай «уже является второй по силе сверхдержавой в мире», а его экономический потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику уже превышают российские, также страна сравнялась с Соединенными Штатами в большинстве технологических областей, заметил политик. Причем в некоторых из них китайские разработки способны превзойти американские, добавил он.

Кроме того, Пекин ведет себя агрессивнее на международной арене и не скрывает презрительного отношения к Западу, последовательно укрепляет связи с Москвой и дает мировым державам понять, что хочет окончательно урегулировать тайваньский вопрос. Поддержку Китаю на международной арене окажет Россия и, возможно, Иран, считает бывший премьер.

Запад должен общаться с Китаем по формуле «сила плюс вовлечение», чтобы оказывать ему эффективное сопротивление, заявил Блэр. Подход предполагает наращивание военных расходов при сохранении связей с Пекином, прагматичное, не агрессивное поведение и подчеркнуто взаимоуважительный диалог. Также Западу следует чаще использовать мягкую силу и получить поддержку новых африканских политиков, Приоритетными направлениями внешней политики Запада, по мнению Блэра, должны стать Индия, Индонезия и Ближний Восток.

Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год. После ухода с должности он критиковал вывод американских войск из Афганистана и выход Великобритании из ЕС (Brexit) и заявлял о желании вернуться в политику.

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О том, что гегемония Запада в ближайшее время будет разрушена, говорили как западные политики, так и российские представители. В 2019 году с этим мнением согласился действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который сказал, что на смену Западу придут Китай и Россия. Глава МИД России Сергей Лавров называл происходящее в мире объективным процессом и пояснял, что это связано с возникновением «новых центров [силы] в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Чтобы удержать свое доминирование, Запад пытается вводить санкции и вести военные операции, утверждал министр.