Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Кандидат в премьеры пообещала продолжить политику Джонсона по Украине Политика, 03:20
Тони Блэр заявил о скором конце эпохи доминирования Запада Политика, 03:20
В США заявили об отказе Ближнего Востока от укрепления связей с Россией Политика, 02:27
Экс-глава внешней разведки Украины заявил об «ультиматуме» Путина Политика, 02:19
Al Arabia узнал о просьбе саудовского принца к США не навязывать ценности Политика, 01:59
Арестович пообещал Крымскому мосту «всякие неприятности» Политика, 01:34
Умер бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус Спорт, 01:18
Испанию и Францию охватили лесные пожары. Видео Общество, 01:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Греции упал грузовой самолет Ан-12 Общество, 00:46
На Украине задержали экс-главу СБУ по Крыму Политика, 00:39
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 16 июл, 23:43
Швыдкой сообщил о возвращении всех экспонатов музейного фонда России Политика, 16 июл, 23:40
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Запорожье Политика, 16 июл, 23:30
Политика ,  
0 

Тони Блэр заявил о скором конце эпохи доминирования Запада

Глобальные изменения в мире вызовет Китай, а не Россия. Чтобы эффективно противостоять Пекину, Запад должен наращивать траты на вооружение, использовать мягкую силу, сотрудничать с Африкой, Индией и Индонезией, считает экс-премьер
Тони Блэр
Тони Блэр (Фото: Aaron Chown / AP)

В ближайшее время в мире случатся глобальные геополитические изменения, он перейдет к многополярности, а эпоха политического и экономического доминирования Запада подойдет к концу. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, читая лекцию на мероприятии британско-американского Фонда Дитчли, текст его речи опубликовал Институт глобальных изменений имени Тони Блэра.

«Крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай, а не Россия. Приближается конец западного доминирования в политике и экономике. Мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным, — сказал он. В результате, по мнению Блэра, «Восток может оказаться на равных с Западом» впервые в современной истории.

В Пекине показали западное понимание термина «международное сообщество»
Политика

Китай «уже является второй по силе сверхдержавой в мире», а его экономический потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику уже превышают российские, также страна сравнялась с Соединенными Штатами в большинстве технологических областей, заметил политик. Причем в некоторых из них китайские разработки способны превзойти американские, добавил он.

Кроме того, Пекин ведет себя агрессивнее на международной арене и не скрывает презрительного отношения к Западу, последовательно укрепляет связи с Москвой и дает мировым державам понять, что хочет окончательно урегулировать тайваньский вопрос. Поддержку Китаю на международной арене окажет Россия и, возможно, Иран, считает бывший премьер.

Запад должен общаться с Китаем по формуле «сила плюс вовлечение», чтобы оказывать ему эффективное сопротивление, заявил Блэр. Подход предполагает наращивание военных расходов при сохранении связей с Пекином, прагматичное, не агрессивное поведение и подчеркнуто взаимоуважительный диалог. Также Западу следует чаще использовать мягкую силу и получить поддержку новых африканских политиков, Приоритетными направлениями внешней политики Запада, по мнению Блэра, должны стать Индия, Индонезия и Ближний Восток.

Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год. После ухода с должности он критиковал вывод американских войск из Афганистана и выход Великобритании из ЕС (Brexit) и заявлял о желании вернуться в политику.

Читайте на РБК Pro
Pro
Амбиции падают: CFO готовы менять работу даже без повышения оклада
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари

О том, что гегемония Запада в ближайшее время будет разрушена, говорили как западные политики, так и российские представители. В 2019 году с этим мнением согласился действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который сказал, что на смену Западу придут Китай и Россия. Глава МИД России Сергей Лавров называл происходящее в мире объективным процессом и пояснял, что это связано с возникновением «новых центров [силы] в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Чтобы удержать свое доминирование, Запад пытается вводить санкции и вести военные операции, утверждал министр.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Тони Блэр Запад коллективное доминирование
Материалы по теме
Тони Блэр связал вывод войск из Афганистана с «глупым лозунгом»
Политика
Тони Блэр создаст политическую платформу для борьбы с популизмом
Политика
Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter