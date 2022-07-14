В Пекине показали западное понимание термина «международное сообщество»

В термин «международное сообщество» можно вкладывать различные смыслы, считает представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, который опубликовал в Twitter фотографии с иллюстрацией этого тезиса.

Фотографии опубликованы под заголовком «Что значит «международное сообщество»?». На первой изображена карта мира, на которой темно-красным цветом закрашены все страны. На второй — тем же цветом, но только страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, США и Канада.

По мнению китайского дипломата, вторая карта отражает понимание термина мейнстримными западными средствами массовой информации.

Фото: Twitter/ zlj517

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