Дело губернатора Фургала , 17 июл, 12:50
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Кремль назвал недопустимым запугивание жителей коронавирусом
Инструкции для СМИ по «запугиванию» жителей коронавирусом недопустимы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Вместе с тем он отметил, что в Кремле пока не уверены, насколько достоверна эта информация.
«Мы считаем недопустимыми подобные инструкции. Для достоверности информации мы бы предпочли прочитать конкретику на этот счет. Это добавило бы убедительности этой информации», — сказал Песков.
Ранее Baza сообщила, что власти Приморья распространили инструкцию для журналистов по «отработке темы организации несанкционированных митингов», одной из задач в которой указано «тиражирование угрозы заражения» COVID-19.
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