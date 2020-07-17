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Сербия и Косово разморозили переговоры при посредничестве Евросоюза

В Брюсселе стартовали переговоры лидеров Сербии и Косово о нормализации отношений. Прежние попытки попытки примирения сторон к успеху не привели, а с 2018 года дискуссии о договоре под эгидой ЕС были приостановлены
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

В четверг, 16 июля, в Брюсселе прошла встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. Это первые очные переговоры лидеров сторон со времени саммита Вучича и тогдашнего премьера Косово Хашима Тачи весной 2019 года в Берлине. Что касается переговорного процесса Белграда и Приштины под эгидой ЕС, он был приостановлен еще в 2018 году, а о решении возобновить этот процесс Вучич заявил лишь спустя 20 месяцев, 12 июля.

В ходе дискуссий в четверг в Брюсселе Хоти, Вучич и представители Евросоюза обсудили ситуацию с пропавшими без вести и беженцами, а также экономические отношения. Об этом поздним вечером 16 июля сообщил специальный уполномоченный ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак. «Я рад, что после обмена позициями оба лидера [Вучич и Хоти] договорились продолжать интенсивную работу на экспертном уровне в Брюсселе уже на следующей неделе», — заявил он. Следующая встреча представителей Сербии и Косово по мирному процессу на высоком уровне пройдет в Брюсселе в начале сентября, добавил Лайчак.

Решение о встрече Вучича и Хоти было принято по итогам видеоконференции на прошлой неделе, организованной Евросоюзом. Помимо двух балканских лидеров в ней также приняли участие французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В 2008 году Косово — территория, большинство населения которой составляют этнические албанцы, — в одностороннем порядке объявило о своей независимости. Независимость Косово признали 22 из 27 стран Евросоюза, однако, согласно Конституции Сербии, территория все еще является частью последней. Кроме того, Косово по-прежнему не вступило в ООН из-за оппозиции Китая и России.

Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии с Косово
Политика
Александр Вучич

Почему Косово и Сербии важно найти компромисс

Противоречия мешают Приштине и Белграду присоединиться к ЕС — это намерение, которому привержены их лидеры. Правила Евросоюза не позволяют третьей стране вступать в объединение, если у нее есть неразрешенные территориальные споры. Сербия уже обладает формальным статусом кандидата на вступление в ЕС. Вучич надеется, что страна сможет вступить туда уже к 2026 году. Косово стремится получить этот статус и является потенциальным кандидатом. В 2017 году в Еврокомиссии отмечали, что Сербия может присоединиться к ЕС уже в 2025 году.

Кроме того, наличие территориального спора чревато дестабилизацией ситуации в регионе и появлением новых конфликтов. За последние годы Вучич несколько раз приводил вооруженные силы в полную боевую готовность из-за напряженности на севере Косово. В ноябре 2019 года власти Косово повысили пошлины на товары из Сербии до 100%. Незадолго до начала нынешнего переговорного раунда пошлины были отменены.

Лавров заявил о крахе концепции суверенитета Косово
Политика
Сергей Лавров

Косово требует от Сербии признания своей независимости, однако до сих пор в Белграде отказывались идти на этот шаг. Летом 2018 года стороны обсуждали идею соглашения о статусе Косово, которое предполагало бы обмен территориями. Речь шла, в частности, о передаче Белграду территорий на севере Косово с сербским большинством. В начале июля Вучич утверждал, что готов к компромиссам с Приштиной, но только если на них пойдут обе стороны. В ЕС утверждают, что основные элементы мирного процесса уже согласованы. Для ускорения диалога стоит привлечь США, имеющие серьезное влияние на власти Косово, считает научный сотрудник Университета Северной Каролины Димитар Бечев. По словам эксперта, ЕС также стоит предложить Косово и Сербии какие-то вознаграждения, чтобы создать стимулы для компромиссов. Однако попытка Вашингтона выступить посредников в урегулировании не удалась: премьер Косово Хоти отказался от поездки на встречу с Вучичем, которая должна была пройти при участии американского лидера Дональда Трампа, из-за того что Специальная прокуратура Международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в военных преступлениях в 1998–1999 годах.

Как реагирует Россия

Россия поддерживает усилия Сербии по урегулированию косовской проблемы, отметила в четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Мы поддерживаем усилия президента Сербии Александра Вучича, которые направлены на мирное урегулирование косовской проблемы, в том числе в рамках диалога между Белградом и Приштиной», — сказала она. Пророссийские силы в Сербии выступают против переговоров в этом формате. «Сербия должна вернуться к обсуждению в рамках резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 и потребовать, чтобы Москва была включена в переговоры, потому что в таких обстоятельствах, когда только патроны так называемой косовской независимости сидят напротив сербской государственной делегации, мы не можем защитить даже минимум наших интересов», — заявила РБК член президиума сербской пророссийской партии «Заветники» Милица Джурджевич. «Любая перекройка границ и создание еще одного албанского государства на Балканах открыли бы ящик Пандоры и создали бы опасный прецедент, на который могли бы ссылаться сепаратисты по всему миру», — считает она.

Вероятное соглашение между Сербией и Косовом ставит Россию на Балканах в очень трудное положение, полагает заместитель главного редактора сarnegie.ru Максим Саморуков. Сербия — главный партнер Москвы в регионе, а право вето на вступление Косово в ООН — главный козырь в отношениях с ней, отметил эксперт. «Когда соглашение будет подписано, все это испарится само собой и заменить его будет нечем», — заключил Саморуков.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Косово, Сербия, переговоры, Александр Вучич, Россия
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