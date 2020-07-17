Сербия и Косово разморозили переговоры при посредничестве Евросоюза

В Брюсселе стартовали переговоры лидеров Сербии и Косово о нормализации отношений. Прежние попытки попытки примирения сторон к успеху не привели, а с 2018 года дискуссии о договоре под эгидой ЕС были приостановлены

Александр Вучич (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

В четверг, 16 июля, в Брюсселе прошла встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. Это первые очные переговоры лидеров сторон со времени саммита Вучича и тогдашнего премьера Косово Хашима Тачи весной 2019 года в Берлине. Что касается переговорного процесса Белграда и Приштины под эгидой ЕС, он был приостановлен еще в 2018 году, а о решении возобновить этот процесс Вучич заявил лишь спустя 20 месяцев, 12 июля.

В ходе дискуссий в четверг в Брюсселе Хоти, Вучич и представители Евросоюза обсудили ситуацию с пропавшими без вести и беженцами, а также экономические отношения. Об этом поздним вечером 16 июля сообщил специальный уполномоченный ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак. «Я рад, что после обмена позициями оба лидера [Вучич и Хоти] договорились продолжать интенсивную работу на экспертном уровне в Брюсселе уже на следующей неделе», — заявил он. Следующая встреча представителей Сербии и Косово по мирному процессу на высоком уровне пройдет в Брюсселе в начале сентября, добавил Лайчак.

Решение о встрече Вучича и Хоти было принято по итогам видеоконференции на прошлой неделе, организованной Евросоюзом. Помимо двух балканских лидеров в ней также приняли участие французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В 2008 году Косово — территория, большинство населения которой составляют этнические албанцы, — в одностороннем порядке объявило о своей независимости. Независимость Косово признали 22 из 27 стран Евросоюза, однако, согласно Конституции Сербии, территория все еще является частью последней. Кроме того, Косово по-прежнему не вступило в ООН из-за оппозиции Китая и России.