Лавров заявил о крахе концепции суверенитета Косово

Концепция самопровозглашенного суверенитета Косово потерпела крах и не пользуется «единодушной поддержкой» ни на Балканах, ни в Европе. Такое мнение выразили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его сербский коллега Ивица Дачич в статье для «Российской газеты» и издания «Курир».

«Около половины государств — членов ООН не признает пресловутую косовскую «государственность», и число таких стран растет», — говорится в публикации.

По мнению Лаврова и Дачича, «несостоятельность» независимости Косово «рельефно высвечивает» ситуация в самой республике, где «царит внутриполитический хаос», а государственное строительство «превратилось в фикцию».

Министры отметили, что ситуация с Косово уже более двадцати лет препятствует «полноценной стабилизации», но в последнее время «оживились» дискуссии о развитии ситуации в регионе.

«Вновь нарастает активность США и Евросоюза, которые стремятся замкнуть урегулирование на себя», — говорится в статье. При этом урегулирование должно быть политическим и основываться на ранее согласованных договоренностях, подчеркнули министры. Ключевая из них — формирование Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК), наделенного необходимыми полномочиями, указали Лавров и Дачич.