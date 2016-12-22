Власти Финляндии оценили затраты на проведение встречи Путина и Трампа

По предварительным расчетам, затраты на проведение первой двухсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки могут составить €10 млн. Окончательные цифры обещают назвать позже

Финляндия потратила на организацию переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа порядка €10 млн. Об этом заявил премьер-министр республики Юха Сипиля, сообщает местная газета Karjalainen.

По словам премьера, общая сумма затрат на встречу в Хельсинки еще уточняется и станет известна позже.

«Это стоит того», — заверил глава финского правительства.

Ранее Сипиля в своей колонке указал, что проведение саммита и его организация положительно сказываются на имидже страны. «Мы последовательно поддерживаем и выстраиваем диалог в международной политике. Вот почему важно, чтобы мы также выступали в качестве посредника для лидеров России и США», — написал он. По словам премьера, отношения между Россией и США напрямую влияют на безопасность Финляндии.

Накануне, 16 июля, в своем Twitter премьер-министр написал, что для финского правительства было честью организовать этот саммит.

«Счастлив отметить, что [саммит] #Helsinki2018 прошел хорошо. Для моего правительства было честью предоставить вспомогательные средства для проведения встречи, которую организовал президент Ниинистё», — написал Сипиля.

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла первая двусторонняя встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились около четырех часов. С глазу на глаз президенты общались более двух часов. Трамп указывал, что эта встреча стала «хорошим стартом». Путин тоже положительно отозвался о встрече с американским коллегой, он назвал состоявшийся диалог «действительно очень содержательным».