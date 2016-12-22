Три комитета Госдумы одобрили законопроект о пенсионном возрасте

Законопроект о повышении в России возраста выхода на пенсию одобрил как профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, так и ряд других комитетов. Рассмотреть документ в первом чтении Госдума должна 19 июля

Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона об изменении действующего пенсионного законодательства был внесен в Госдуму 16 июня. Помимо профильного комитета документ поддержали комитеты по охране здоровья и по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

В проекте заключения к законопроекту профильный комитет отметил, что правительству необходимо разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также по недопущению роста безработицы среди молодежи. В частности, парламентарии предлагают обеспечить выплату пособий по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Во время заседания глава комитета Ярослав Нилов высказал ряд замечаний к законопроекту, а именно отметил, что предложенный механизм перехода на новую систему является, по его мнению, слишком жестким. Он отметил, что документ рассмотрели власти российских регионов. «Ни одного отрицательного отзыва не поступило», — уточнил парламентарий.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что ключевая цель законопроекта — повышение пенсий до уровня выше инфляции. Он уточнил, что задача правительства — к 2024 году увеличить размер пенсионных выплат до 20 тыс. руб.

«Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума», — сказал он. По его словам, в настоящее время это соотношение составляет 165%.

В четверг, 19 июля, Госдума должна рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.

Согласно положениям действующей редакции законопроекта, пенсионный возраст в России будут повышать постепенно со следующего года. Процесс перехода на новую систему завершится в 2034 году. Возраст выхода на пенсию для мужчин повысят на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. Сейчас эти цифры равны 60 и 55 годам соответственно.