ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,19 61,83 EUR Нал. 73,88 72,37 USD Бирж. 62,51 +0,18 EUR Бирж. 72,88 -0,11 USD ЦБ. 62,44 +0,18 EUR ЦБ. 73,24 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 6750,00 +118,40 IMOEX 2315,28 -0,81% RTSI 1167,17 -1,14% Brent 71,95 -0,37% DJIA 25086,23 +0,09% Nasdaq 7829,96 +0,31%
Три комитета Госдумы одобрили законопроект о пенсионном возрасте
Лента новостей
Генерал Дрыманов заявил о готовности к «процессуальному сражению» 19:17, Общество МИД назвал «вопиющим» снятие с Киева вины по делу о крушении MH17 19:13, Политика Госдума поддержала штрафы за злоупотребление правом на митинги 19:01, Общество В Петербурге украли еще одну фигуру волка Забиваки 18:48, Общество Собянин рассказал о заработанных Москвой на болельщиках 13 млрд руб. 18:48, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 18:46, РБК и Schneider Electric ЦРПТ запустил пилотный проект по цифровой маркировке пива 18:33, Потребрынок Осужденная в Кувейте россиянка потребовала $100 млн компенсации 18:32, Общество ФСБ попросила суд арестовать генерала Дрыманова 18:31, Общество Конгресс США заявил о готовности рассмотреть новые санкции против России 18:28, Политика Путин упразднил упоминавшееся в «деле Скрипалей» ЗАТО Шиханы 18:27, Общество Порошенко пообещал «помешать» России досматривать суда в Азовском море 18:23, Политика СМИ сообщили о скором возвращении Зидана в «Ювентус» 18:17, Спорт Всегда в фокусе: как устроены одни очки для всех расстояний 18:17, Партнерский материал Три комитета Госдумы одобрили законопроект о пенсионном возрасте 18:13, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 18:13, РБК и «Шелл» Австралийская полиция начала расследование против RT 18:10, Политика Минобороны заявило о готовности активизировать контакты с США 18:09, Политика Генпрокуратура решила допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера 18:05, Политика МИД назвал закрытие торгпредства Франции противоречащим «настрою бизнеса» 17:57, Политика Акции-чемпионы: итоги лучшего Чемпионата мира по футболу в истории 17:54, Quote Трамп сравнил встречу с Путиным и последний саммит НАТО 17:52, Политика Zara договорилась о пошиве шапок и шарфов на фабрике в Твери 17:44, Бизнес Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ 17:40, РБК и Сбербанк В Минтрансе предложили продлить контракт гендиректора «Аэрофлота» 17:37, Бизнес #проденьги: кембриджскую квартиру Стивена Хокинга выставили на продажу 17:27, Стиль ЕС предложил осенью провести встречу по транзиту газа через Украину 17:25, Политика Boeing спрогнозировал продажу за 20 лет 42,7 тыс. самолетов за $6,3 трлн 17:25, Экономика
Три комитета Госдумы одобрили законопроект о пенсионном возрасте
Пенсионная реформа, 18:13
0
Три комитета Госдумы одобрили законопроект о пенсионном возрасте
Законопроект о повышении в России возраста выхода на пенсию одобрил как профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, так и ряд других комитетов. Рассмотреть документ в первом чтении Госдума должна 19 июля
Максим Топилин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона об изменении действующего пенсионного законодательства был внесен в Госдуму 16 июня. Помимо профильного комитета документ поддержали комитеты по охране здоровья и по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

В проекте заключения к законопроекту профильный комитет отметил, что правительству необходимо разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также по недопущению роста безработицы среди молодежи. В частности, парламентарии предлагают обеспечить выплату пособий по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Во время заседания глава комитета Ярослав Нилов высказал ряд замечаний к законопроекту, а именно отметил, что предложенный механизм перехода на новую систему является, по его мнению, слишком жестким. Он отметил, что документ рассмотрели власти российских регионов. «Ни одного отрицательного отзыва не поступило», — уточнил парламентарий.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что ключевая цель законопроекта — повышение пенсий до уровня выше инфляции. Он уточнил, что задача правительства — к 2024 году увеличить размер пенсионных выплат до 20 тыс. руб.

«Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума», — сказал он. По его словам, в настоящее время это соотношение составляет 165%.

«Сама себе создала пенсионный фонд»: как запустить бизнес перед пенсией Еще 8 фото
Фотогалерея

В четверг, 19 июля, Госдума должна рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.

Возможность маневра: как предлагают смягчить пенсионную реформу
Экономика

Согласно положениям действующей редакции законопроекта, пенсионный возраст в России будут повышать постепенно со следующего года. Процесс перехода на новую систему завершится в 2034 году. Возраст выхода на пенсию для мужчин повысят на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. Сейчас эти цифры равны 60 и 55 годам соответственно.

Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему Еще 4 фото
Фотогалерея

Автор: Анна Трунина.
Теги: пенсионный возраст
Главное
ФСБ попросила суд арестовать генерала Дрыманова Общество
Материалы по теме
Топилин рассказал об изменениях на рынке труда после пенсионной реформы Общество
Правительство не отказалось от пересмотра балльной системы пенсий Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter