Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле

В Токио после четырехлетних переговоров подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, по которому постепенно будут ликвидированы 99% пошлин в торговле между ними

Дональд Туск, Синдзо Абэ и ​Жан-Клод Юнкер (слева направо) (Фото: Martin Bureau / Bloomberg)

Глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в Токио соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, которое позволит создать зону свободной торговли, охватывающую более 600 млн человек.

«Подписанием более крупного, чем когда бы то ни было, двухстороннего торгового соглашения мы цементируем японо-европейскую дружбу. С точки зрения географии мы далеки друг от друга. Но в политическом и экономическом смыслах мы настолько близки, что уже вряд ли сможем стать ближе, чем сейчас», — написал на своей странице в сети Twitter Дональд Туск.

Совместное заявление Туска, Юнкера и Абэ опубликовано на сайте Евросовета.

«Сегодня мы отмечаем исторический шаг — подписание грандиозного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. В полной мере реализуя это соглашение, ЕС и Япония дают мощный сигнал в поддержку свободной, справедливой и основанной на правилах торговли, а также против протекционизма. Соглашение об экономическом партнерстве демонстрирует миру твердую политическую волю ЕС и Японии высоко нести флаг свободной торговли», — говорится в заявлении.

Соглашение было подписано на 25-м саммите Евросоюз — Япония, который проходил в Токио.

Как сообщает DW, соглашение устранит 99% пошлин в торговле между ЕС и Японией, что позволит как японским, так и европейским производителям экономить около €1 млрд ежегодно​. Переговоры перед подписанием соглашения длились четыре года, оно должно вступить в силу осенью 2019 года. Общий объем торговли товарами и услугами между ЕС и Японией оценивается в €86 млрд в год. ​

Япония отменит пошлины на европейские продукты, такие как сыр, вино и свинина. Ожидается, что соглашение на 22% увеличит экспорт химической продукции из ЕС в Японию, а поставки машиностроительной продукции возрастут на 16%. Ожидается, что сделка окажется выгодной для японской компьютерной и автомобильной промышленности. Например, импортные тарифы ЕС на японские автомобили, которые сейчас составляют 10%, будут постепенно снижены до нуля.

В апреле 2018 года Евросоюз и Мексика объявили о предварительном соглашении, которое касается нового договора о зоне свободной торговле. Соглашение было заключено, чтобы сократить зависимость европейской торговли от вводящих протекционистские барьеры США. ЕС также ведет переговоры о подобных соглашениях с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.