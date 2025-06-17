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Война Израиля и Ирана ,  
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Росавиация назвала альтернативный маршрут для застрявших в ОАЭ россиян

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Росавиация предложила перелеты из ОАЭ по альтернативным маршрутам, в частности, с пересадкой в Стамбуле. Россияне не могут выехать домой из-за закрытого воздушного пространства в связи с конфликтом Ирана и Израиля
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters)

Росавиация на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке предложила пассажирам рассмотреть альтернативные возможности для перелета из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Предлагаем рассмотреть альтернативные возможности для перелета из ОАЭ в Россию, используя промежуточную пересадку в Стамбуле. Между ОАЭ и Турцией, в частности, совершают рейсы Emirates и Turkish Airlines», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 июня российские и арабские авиакомпании выполнят в обе стороны 53 рейса между Россией и ОАЭ. Летают самолеты семи авиакомпаний, в том числе «Победы», «Аэрофлота», Emirates, Flydubai, «Сибири», Air Arabia и Etihad Airways.

В Росавиации подчеркнули, что билеты на рейсы есть в обоих направлениях, но из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики летают по более длинным маршрутам, иногда с посадкой для дозаправки.

АТОР анонсировала вывоз застрявших в ОАЭ россиян рейсами Air Arabia
Политика
Фото:James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» сменит модель лайнера Boeing для рейсов в ОАЭ, чтобы увеличить доступное число пассажирских мест. Раньше часть рейсов выполняли самолеты Boeing 737, теперь будут летать более вместительные широкофюзеляжные Boeing 777. Благодаря этим мерам вместимость каждого рейса увеличится на 90 мест.

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня, после чего последовала серия взаимных атак. На фоне конфликта несколько стран, в том числе Иордания, Иран, Ирак, закрывали свои воздушные пространства. Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из двух этих стран.

15 июня в АТОР сообщили, что примерно 2 тыс. российских граждан не могут вылететь из ОАЭ из-за отмены рейсов, а всего проблемы в авиасообщении коснулись около 10 тыс. россиян в ОАЭ. Перевозчики, в том числе Air Arabia, Flydubai, неоднократно переносили и отменяли рейсы.

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Теги
Дарья Лебедева
Росавиация ОАЭ Ближний Восток Стамбул Иран Израиль
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