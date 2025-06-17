Мантуров оценил шансы возвращения Renault после поставок техники Украине

Первый вице-премьер Мантуров в интервью РБК оценил шансы на возвращение Renault в капитал «Автоваза»: «Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не иметь возможности к реализации»

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Власти видят недружественные действия Renault и учтут этот момент при рассмотрении вопроса о возможном возвращении французской компании на российский рынок. Об этом в интервью РБК рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, в 2022 году при подписании договора о выходе Renault из капитала «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» была заложена опция возвращения в течение шести лет. «Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не иметь возможности к реализации», — сказал Мантуров.

Он пояснил, что французская компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками и не оказывала никакого содействия Автовазу. «Компания «Рено» в целом поставляет технику (Украине), и мы это знаем и видим. А, когда уже из таких публичных источников происходят заявления, ну, мы этот критерий точно будем учитывать», — ответил он на сообщения о планах Renault наладить на территории Украины производство беспилотников.

Также Мантуров прокомментировал сообщения о возможном возвращении в Россию японской Toyota и корейской KIA Hyundai. «Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota. С 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой».

На прошлой неделе радиостанция Franceinfo сообщила, что Renault собирается наладить на территории Украины производство беспилотников. В самой компании заявили, что окончательное решение не принято. Минобороны Франции указывало, что крупный автопроизводитель запустит производство дронов, но не уточняло, о какой именно компании идет речь.

В феврале глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания не ждет возобновления сотрудничества с Renault. По его словам, французской компании, если она захочет вернуться к сотрудничеству с российским предприятием, необходимо «оценить объем инвестиций, который сделало и государство, и само предприятие за прошедшее время». Он оценил эти расходы примерно в 112,5 млрд руб.

Renault покинула Россию весной 2022 года. Французский автоконцерн передал долю в «АвтоВАЗе» (67,69% акций) ФГУП НАМИ. Завод в Москве компания передала правительству столицы. Оставшиеся акции «АвтоВАЗа» сохранил «Ростех». У Renault есть опцион на обратный выкуп акций в течение 6 лет, завод выкупить он не сможет.