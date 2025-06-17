Press TV опубликовал фото горящих танкеров вблизи Ормузского пролива
Иранский телеканал Press TV опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, запечатлены три горящих нефтяных танкерах у берегов Ирана, недалеко от Ормузского пролива.
Ормузский пролив считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки.
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