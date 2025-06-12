Бессент призвал оценивать «непредвиденные последствия» санкций

Министр финансов заявил, что не поддерживает законопроект об ужесточении санкций против России. Он предлагает конгрессу предоставить администрации Трампа «гибкость» для поддержки переговоров с Москвой и Киевом

Министр финансов США Скотт Бессент на заседании бюджетного комитета палаты представителей заявил, что не поддерживает законопроект об ужесточении санкций против России, его слова приводит The New York Times.

Он предлагает конгрессу предоставить администрации президента Дональда Трампа «гибкость» для поддержки переговоров с Россией и Украиной.

«Мы должны осознавать непредвиденные последствия», — убежден он.

Речь идет о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом вместе с Ричардом Блюменталем — демократом от штата Коннектикут. Они предлагают, в частности, ввести 500-процентные пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ, на случай отказа Москвы от мирных переговоров с Украиной. Грэм назвал санкции «сокрушительными» для России.

Позднее сенатор предложил сделать исключение для стран, которые предоставляют Киеву военную помощь. Это должно стать сигналом для Китая: «Если не хотите иметь 500-процентную пошлину, помогите Украине», уверен Грэм. В то же время, как писало Politico, такие пошлины могут отрезать США от крупнейших мировых экономик, включая союзников в Европе. Законопроект пользуется широкой двухпартийной поддержкой: в сенате подписи под ним поставили 82 законодателя.

Трамп попросил республиканцев в сенате отложить законопроект, сообщал глава комитета по делам вооруженных сил сената республиканец Роджер Уикер. Американский лидер говорил, что пока не знает, поддержит ли его.

В Кремле, говоря о последствиях возможных американских санкций для переговоров Москвы и Киева, заявляли, что на этот счет «много сливов» в СМИ, которые «де-факто принимают участие в кампании, нацеленной на срыв мирного процесса» и имеющей цель «подзадоривать американцев на введение санкций».