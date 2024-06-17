Как изменилось руководство Минобороны за последние 2 месяца. Инфографика

Чуть больше чем через месяц после того, как Белоусов сменил Шойгу, Путин провел перестановки в Минобороны. Кого назначили, кого сняли, а кто сохранил должность — в инфографике РБК

Президент Владимир Путин провел новые назначения и отставки в Минобороны. Он уволил четырех замминистра, работавших с прежним главой ведомства Сергеем Шойгу. Также президент увеличил число замминистра — с десяти до 12 и назначил трех новых человек на эти должности.

Все новички — гражданские. Так, в Минобороны пришли бывший первый замминистра финансов Леонид Горин, жена министра энергетики и бывшего губернатора Кемеровской области, руководитель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и бывший первый заместитель Управделами президента, сын экс-премьера Михаила Фрадкова Павел Фрадков.

До этого единственным человеком, который перешел работать в Минобороны вместе с новым главой ведомства Андреем Белоусовым, был аудитор Счетной палаты Олег Савельев.