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Новое правительство 2024 ,  
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Как изменилось руководство Минобороны за последние 2 месяца. Инфографика

Путин провел новые перестановки в Минобороны
Сюжет
Новое правительство 2024
Чуть больше чем через месяц после того, как Белоусов сменил Шойгу, Путин провел перестановки в Минобороны. Кого назначили, кого сняли, а кто сохранил должность — в инфографике РБК

Президент Владимир Путин провел новые назначения и отставки в Минобороны. Он уволил четырех замминистра, работавших с прежним главой ведомства Сергеем Шойгу. Также президент увеличил число замминистра — с десяти до 12 и назначил трех новых человек на эти должности.

Все новички — гражданские. Так, в Минобороны пришли бывший первый замминистра финансов Леонид Горин, жена министра энергетики и бывшего губернатора Кемеровской области, руководитель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и бывший первый заместитель Управделами президента, сын экс-премьера Михаила Фрадкова Павел Фрадков.

До этого единственным человеком, который перешел работать в Минобороны вместе с новым главой ведомства Андреем Белоусовым, был аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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