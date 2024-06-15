Сотни тысяч людей вышли на марши «Нового народного фронта» во Франции

По всей Франции прошли марши альянса левых партий. По данным крупнейшего профсоюза, в них приняли участие 250 тыс. человек. В Париже задержали четырех манифестантов, передает BFMTV

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В 150 коммунах Франции прошли марши альянса левых партий под лозунгом «За «Новый народный фронт», передает телеканал BFMTV. По данным полиции Парижа, там в демонстрации приняли участие 75 тыс. человек, во Всеобщей конфедерации труда (крупнейшее профсоюзное объединение республики) сообщили о 250 тыс. участников.

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Помимо Парижа, марши проходят, в частности в Нанте, Ренне, Монпелье, Ницце, Дижоне, Страсбурге и Бордо. Для обеспечения безопасности привлекли 21 тыс. полицейских и жандармов по всей стране. По данным BFMTV, в Париже задержали четырех участников демонстрации.

«Новый народный фронт» был создан 10 июня на фоне объявления досрочных выборов во Франции. Он объединил коммунистов, социалистов, экологистов и партию «Неподчинившаяся Франция». Нынешние марши стали первой крупной акцией этого движения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил досрочные выборы 30 июня и 7 июля и распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) из-за победы ультраправого «Национального объединения» на выборах в Европарламент. Они набрали 31,5% голосов, что почти в два раза выше результата коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». «Новый народный фронт» позиционирует себя как альтернатива правящей партии и намерена «бороться с расистским проектом крайне правых» на предстоящих выборах.