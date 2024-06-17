Белоусов встретился с отправленными в отставку своими заместителями

Николай Панков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС) Руслан Цаликов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС) Татьяна Шевцова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС) Павел Попов (Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС)

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должности своими заместителями, сообщило министерство.

Во встрече участвовали теперь уже бывшие первый заместитель Руслан Цаликов, заместители Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова. «Белоусов <...> поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности», — добавили в министерстве.

Руслан Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2015 год. В 2015 году он стал первым заместителем главы Минобороны.

Николая Панкова в 2005 году назначили статс-секретарем — заместителем министра обороны.

Павел Попов в 2013 году стал заместителем главы оборонного ведомства.

Татьяну Шевцову назначили на должность замминистра обороны в 2010 году.

Президент России Владимир Путин уволил четырех заместителей министра обороны 17 июня.

В середине мая, после инаугурации на новый срок, глава государства также сменил главу Минобороны. Вместо Сергея Шойгу, который возглавлял ведомство с 2012 года, новым министром стал Андрей Белоусов. До этого назначения он был первым вице-премьером правительства и курировал социально-экономический блок.