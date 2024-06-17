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Политика ,  
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Республиканцы в конгрессе лишились важной для партийного единства курилки

Axios: республиканцы лишились любимой курилки из-за перестановок в конгрессе
Курительный салон рядом с залом заседаний помогал «наводить мосты» и находить компромиссы. Республиканцы шутят, что если им не дадут новый кабинет для раскуривания сигар, то они превратят в него офис спикера палаты представителей
Том Коул
Том Коул (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Республиканцы в палате представителей конгресса США лишились излюбленной курилки из-за перестановок в руководстве комитетов палаты, сообщает Axios. Ключевой конгрессмен лишился прежнего уголка для раскуривания сигар — и это поставило под угрозу партийное единство.

Когда Том Коул возглавлял комитет по регламенту, его кабинет в здании Капитолия, так называемое убежище, был местом, где республиканцы могли собираться и обсуждать дела за сигарами. В апреле 2024 года Коула назначили главой комитета по ассигнованиям, и он уступил помещение своему преемнику Майклу Берджессу, врачу по образованию, который не сохранил эту традицию. Однако политик разрешил прежней главе комитета по ассигнованиям Кей Грейнджер оставить за собой офис даже после того, как та покинула свою должность.

Тем самым любители сигар среди конгрессменов-республиканцев оказались без своего излюбленного логова, пишет Axios. «Нам отчаянно нужно место, где можно курить сигары. И у меня сейчас нет и не должно быть кабинета председателя [комитета] <...>, потому что Кей Грейнджер нуждается в нем, и это правильно», — заявил Коул изданию. Политик напомнил, что раньше члены конгресса могли курить в фойе спикера, но Нэнси Пелоси покончила с этой традицией в 2007 году, когда возглавила палату представителей.

Помимо офисов глав комитетов в здании самого Капитолия, у всех конгрессменов есть персональные кабинеты в других зданиях на холме, но курить там — не самое удобное решение для коротких перекуров в заседаниях палаты представителей. Как отмечает издание, возможность собраться вблизи зала заседаний в приватной обстановке помогала республиканцам сближаться и находить компромиссные решения в условиях сильного раскола в рядах партии. Там же старожилы конгресса могли познакомиться с новыми членами палаты представителей.

«Нет лучшего времени для построения отношений, чем за сигарой, потому что вы проводите с кем-то от 45 минут до часа. На самом деле вы можете вести с кем-то долгий разговор, и это действительно приводит к наведению мостов — как в рядах нашей партии, так и между двумя партиями», — рассказал заместитель «кнута» (ответственного за дисциплину внутри партии) Гай Решенталер.

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Майк Джонсон

Поэтому республиканцы обратились к председателю палаты представителей Майку Джонсону с требованиями предоставить им для курения балкон зала заседаний палаты представителей. Решенталер пошутил, что «планом D или E» может стать использование в качестве курилки кабинета самого спикера. И пригрозил, что возьмет на себя закупку сигар, «а другие будут поставлять алкоголь, и мы просто сядем в его кабинете, закурим и не уйдем до тех пор, пока Том Коул не получит свое «убежище».

В конце марта член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство о смещении с должности спикера палаты республиканца Майка Джонсона. Свои подписи под документом поставили еще двое республиканцев — Пол Госар и Томас Мэсси. 8 мая в палате представителей прошло соответствующее голосование, где большинство республиканцев и демократы заступились за спикера.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Конгресс США палата представителей США Республиканская партия борьба с курением

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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