Нетаньяху распустил военное правительство

Биньямин Нетаньяху (Фото: Jack Guez / Reuters)

Чрезвычайное военное правительство Израиля, созванное на время войны с палестинской группировкой ХАМАС, прекращает существование, объявил премьер Биньямин Нетаньяху, передают Times of Israel и Jerusalem Post.

«Кабинет был в коалиционном соглашении с [депутатом Кнессета от «Национального единства» Бенни] Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел — в кабинете больше нет необходимости», — пояснил Нетаньяху.

Он объявил министрам, что принимал решения, которые не всегда были поддержаны военным командованием, однако «у нас страна с армией, а не армия со страной».

Право голоса в военном кабинете было только у трех человек: Нетаньяху, Ганца и министра обороны Йоава Галанта. Бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер стали наблюдателями.

Кабинет был частью соглашения между Нетаньяху и Ганцем, которые договорились, что тактическое управление войной для оперативности будет происходить именно в этом составе, а не в расширенном кабинете министров, где заседают около 50 человек.

Как пишет Ynet, американская сторона требовала от Нетаньяху не распускать военное правительство, считая этот орган управления более умеренным, который не примет радикальных решений — в противововес расширенному правительству, где много воинственно настроенных министров.

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