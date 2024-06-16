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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Покинувший правительство Ганц присоединился к акциям протеста в Израиле

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Ганц объявил о выходе из военного кабинета 9 июня, заявив, что Нетаньяху не представил план действий в секторе Газа после окончания войны с ХАМАС. Протестующие требуют освобождения заложников и отставки Нетаньяху
Акции протеста в Тель-Авиве
Акции протеста в Тель-Авиве (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Политик Бени Ганц, который на прошлой неделе объявил об отставке с поста министра в военном кабинете Израиля, присоединился к акциям протеста, передает The Times of Israel.

Издание опубликовало фотографию, на которой Ганц стоит вместе с депутатом Кнессета (парламента) Алоном Шустером. Их заметили на перекрестке Шаар ха-Негев на юге Израиля.

Массовые акции в стране проходят регулярно. Демонстранты требуют немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

В ходе протеста 15 июня в Тель-Авиве арестовали по меньшей мере одного человека. Несколько протестующих подожгли палатки на улице Каплан в израильской столице, выступая против атак ливанской шиитской группировки «Хезболла» на север Израиля, которые привели к масштабным пожарам.

На севере Израиля вспыхнули пожары после ракетных ударов «Хезболлы»
Политика
Фото:Ayal Margolin / Reuters

Ганц объявил о выходе своей партии «Государственный лагерь» из правительства 9 июня, обвинив премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он мешает «добиться настоящей победы». Ганц предупреждал, что уйдет в отставку, если Нетеньяху не предложит план действий в секторе Газа после окончания войны с палестинской группировкой ХАМАС.

Израильский премьер призвал Ганца остаться, отметив, что «сейчас самое время объединить усилия». Нетаньяху добавил, что остается открытым » для любой сионистской партии, готовой взять на себя это бремя и помочь одержать победу над врагами и обеспечить безопасность граждан».

Министр военного кабинета Израиля заявил о выходе из коалиции с Нетаньяху
Политика
Бени Ганц

Ранее, 14 июня, член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил CNN, что точное число оставшихся в живых заложников движения неизвестно никому. По данным израильских властей, в секторе Газа остаются более 100 заложников, которых боевики ХАМАС захватили 7 октября 2023 года. Согласно подсчетам Haaretz, всего военные похитили 255 человек. С тех пор удалось освободить 135, еще 43 человека объявлены погибшими.

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Теги
София Шошина София Шошина
Израиль протесты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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