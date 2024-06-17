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Военная операция на Украине ,  
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В Польше «потеряли» трех осужденных по делу о диверсантах

Сюжет
Военная операция на Украине
Нескольких членов крупнейшей ликвидированной группы диверсантов в декабре признали виновными и неожиданно освободили из-под ареста, считая, что те все равно явятся для отбытия наказания. Однако до сих пор их не смогли найти
Фото: FotoDax / Fotodom / Shutterstock
Фото: FotoDax / Fotodom / Shutterstock

Три человека, осужденных Польше за участие в подготовке диверсий и диверсионных акций, спустя полгода все еще не оказались в тюрьме, их местонахождение неизвестно, пишет RzeczPospolita (RP).

Люблинский окружной суд назначил трем подсудимым (16-летнему Артуру М., 44-летнему украинцу Ярославу Б. и 19-летней белоруске Марии М.) минимальные наказания — 1–1,5 года лишения свободы. К тому времени они находились под арестом и суд освободил их из-под стражи.

«Назначенные сроки тюремного заключения в контексте засчитываемого срока предварительного заключения настолько малы, что нет оснований для дальнейшего предварительного заключения. Правильный ход разбирательства будет гарантирован запретом на выезд обвиняемых из страны в сочетании с конфискацией их паспортов», — пояснили тогда в суде.

Источники издания в следственный органах еще тогда сомневались, что они явятся для отбытия оставшегося срока, поскольку у признанных виновными нет ни телефона, ни электронной почты, ни постоянного места работы и места жительства.

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Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как выяснила RP, спецслужбы потеряли след Ярослава Б. — в январе суд постановил, что тот должен отбывать наказание, затем напоминал об этом в апреле и мае. Артура М. суд поручил доставить в исправительное учреждение, а учившаяся в Варшаве Мария М. подала заявление об условно-досрочном освобождении, но не пришла в варшавский суд, который должен был принять решение. Суд также постановил задержать ее и отправить в тюрьму.

Все остальные осужденные отбывают наказание, подчеркнули в суде.

Всего по делу обвинялись 16 человек — два белоруса, один россиянин — хоккеист силезской команды, остальные  украинцы. Все они признали себя виновными, но двое в ходе судебного процесса отказались от соглашения с прокуратурой. Остальным 14, включая «потерянных», огласили приговор в прошлом декабре.

Это была крупнейшая когда-либо ликвидированная шпионская сеть в Польше и триумф Агентства внутренней безопасности, отмечает RP.

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Фото:mesko.com.pl

Следствие считало, что группа получала приказы от человека по имени Андрей через Telegram, осуществляла слежку за аэропортами и планировала диверсии на железной дороге.

Как пишет RP, Артур М. был самым младшим из обвиняемых, но играл значимую роль: он приобрел камеры для наблюдения за портом в Ясенке, станцией в Жешуве и железнодорожными путями, а также нанял людей, которые должны были установить это оборудование.

Ярослав Б. подрабатывал доставкой еды, до ареста он жил в общежитии в Кракове. Его роль заключалась в предоставлении счета, через который направлялась оплата за выполненные задания, а также в покупке и регистрации сим-карт, которые были установлены в камерах по маршрутам движения поездов.

Мария М. также использовала свой счет для проведения платежей и помогала расклеивать листовки, призванные разжечь настроения против украинцев и помощи Украине.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша шпионаж

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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