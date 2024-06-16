ЦАХАЛ объявил о введении ежедневных «тактических пауз» в боях

Фото: Israel Defense Forces / X

Тель-Авив ввел ежедневные «локальные тактические паузы» в военных действиях для увеличения объемов поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Паузы в боях введены с 15 июня. Они действуют с 8:00 до 19:00 ежедневно «до особого распоряжения» в южной части сектора Газа на пути от перекрестка Керем-Шалом к дороге Салах-эд-Дин и далее на север, уточняет ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ продолжит поддерживать гуманитарные усилия на местах», — говорится в сообщении.

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