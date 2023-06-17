При обстреле запорожского села ВСУ погибли два человека

Под обстрел попало село Зеленополь Куйбышевского района. Ранения получил ребенок. Представитель администрации Рогов сообщил о трех прилетах

Село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области попало под обстрел украинских военных, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

По предварительным данным, погибли два мирных жителя, ребенок получил ранения.

«Зафиксировано три прилета», — написал Рогов.

Днем представитель запорожской администрации сообщал о нанесении ракетного удара по Молочанску в Пологовском районе, в результате чего был разрушен жилой дом. Однако никто не пострадал.

13 июня под удар попали Пологи, однако ракеты были перехвачены и сбиты системой ПВО, утверждал Рогов.

В тот же день был обстрелян, предположительно, из РСЗО HIMARS, город Токмак, по нему было выпущено не менее шести снарядв, сообщал чиновник.

Рогов в начале июня заявлял о переходе украинских войск в масштабное наступление на запорожском направлении. При этом они несут большие потери, утверждал он. Минобороны отчитывалось о провале продвижения украинских военных.